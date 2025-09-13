性感女神素顏生圖狀態驚人衝擊視覺　患嚴重濕疹皮膚過敏曾暫退圈

現年49歲的舒淇是出了名的台灣美女，她當年憑住在電影中的大膽演出，奠定了她一代性感女神的形象。一向凍齡有術的舒淇，無論樣貌和身材一直以來都Keep得好好，再加上由內而外散發出來的女人味，真是靚到暈，歲月彷彿未曾在舒淇身上留下痕跡，天生麗質的她亦從不介意以素顏示人。

日前有網民於社交網曬出了她在香港用餐時偶遇舒淇的合照，以「吃飯遇到舒淇女神是什麽體驗」為標題，發文寫道：「跟朋友一起吃下午茶，發現隔壁桌竟然是女神舒淇。第一次在線下見到女神本人，發量驚人，年輕，有活力，絕美！臨走的時候還是忍不住上去合照，女神好溫柔，又是心動的一天。」從博主用原相機所拍的動態生圖中可見，舒淇當日素顏上陣，身穿牛仔衫，戴上cap帽，打扮得相當casual低調，但依然被一眼認出。博主又補充說舒淇臉上完全沒有醫美痕跡，皮膚超級好，網民紛紛大讚她狀態驚人，靚得自然真實，且散發出陣陣少女味。

不過其實舒淇患有嚴重濕疹，多年來飽受濕疹引致的皮膚敏感問題困擾，醫生曾一度警告她不能再過分操勞，舒淇曾於2017年宣布暫別演藝圈近4個月，當時她表示：「其實我只是暫休，不是退休。醫生已警告要休息不能一直拍戲，臉一直過敏紅腫好不了，我要努力把這毛病醫好，謝謝關心！請大家不要想太多！」但近年她臉上的皮膚狀態已回復正常。

