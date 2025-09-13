吳家樂繪形繪聲爆同孟瑤拍床上戲拍到「斷」　鄧兆尊：佢好搏

【吳家樂/鄧兆尊/游飈/孟瑤/白雲/TVB藝訓班茄輪堂/床上戲】前TVB綠葉游飈在1989年投考第3期藝員進修班入行，至今拍過逾百部劇集，因多次演出黑社會又或者強姦犯角色，被封為「御用爛仔」兼御「御用強姦犯」。早前他上節目講談演藝生涯，當中就大爆當年讀藝訓班時有一堂專教接吻戲，更繪影繪聲說得十分興奮。

游飈大爆藝訓班有「茄輪堂」。（YouTube截圖/《娛樂好好玩》/《老友鬼鬼GoodGoodBuddy》）

早前，這一段訪問內容就被吳家樂和鄧兆尊主持的YouTube頻道《娛樂好好玩》做主題。吳家樂和鄧兆尊深感好奇，表示自己從未聽過有「茄輪堂」，直言入行後的接吻戲份都是靠自身經驗，向別人請教和現學現做。吳家樂分享當年藝訓班教授的內容：「唱歌，主持，面對鏡頭，有一啲空間想像，唔係淨係教做戲。」鄧兆尊補充：「有人以為讀晒啲對白就係做戲，但係唔係，上堂就係教呢啲（空間想像）。」吳家樂又說：「仲有啲形象化，有啲演藝老師嚟教，例如叫我哋瞓喺地下，做舊石。」

今集，吳家樂，鄧兆尊講拍攝親密戲份的辛酸事。（YouTube截圖/《娛樂好好玩》）

說回「正題」，鄧兆尊就表示不可能有「茄輪堂」：「你話13，14個女星，邊個出嚟『瀨嘢』先得㗎。」吳家樂又說：「佢（游飈）講咗個重點出嚟，7男14女，邊有訓練班有廿幾人？就算有，都唔會7男14女咁（唔平均），如果有就發達啦！」他又笑言：「大家睇返游飈個樣，就算唔係拍茄輪戲，個樣都成個強姦犯咁。」鄧兆尊：「人冇嘢嘅，非常之好！」吳家樂又十分坦白，說：「飈哥，得罪啲講句，呢個樣其實真係非常之猥瑣，個樣猥瑣嘅人在嘟起個嘴，梗係成個強姦犯咁啦！」兩人更whatsapp向當年監製劉家豪求證，答案是？當然是沒有。監製劉家豪回覆說：「有粉絲問過我，我斗零印象都冇，所以我覺得游飈先生應該記錯咗導師。」

TVB藝訓班有「茄輪堂」？監製劉家豪回覆說：「有粉絲問過我，我斗零印象都冇，所以我覺得游飈先生應該記錯咗導師。」（YouTube截圖/《娛樂好好玩》）

YouTube當中，吳家樂又講到自己拍攝親密戲的辛酸。他坦言，拍親密戲首先要與對手女演員溝通好動作，又要做足「安全措施」，在重要位置黐滿膠紙，但因為拍攝時會流汗等因素，令位置十分不適。除此，如果黐得太密，搣膠紙時又會形同脫毛一樣，非常多要顧及的地方。「呢啲戲，死你好多細胞！」

吳家樂分享自身經驗，表示曾與孟瑤拍攝親密戲。會唔會又係記錯咗？（YouTube截圖/《娛樂好好玩》）

吳家樂分享自身經驗，表示曾與孟瑤拍攝親密戲，過程沒這麼多需要顧及的事，但就差點拍到「腳斷」。他說：「我試過有啲好玩得嘅，有着衫嘅，講句好開心。入到酒店房，我就坐喺床上面，佢一嚟就⋯⋯（坐上嚟）。」吳家樂說得繪形繪聲，但表情痛苦。他續說當時的對話：「其實演戲嘅啫，你唔好成個人瞓晒落去，腳會斷嘅。嗰個係邊個呢？孟瑤。我話，其實你搵隻腳借一借力跪上嚟就得。」鄧兆尊：「哦，孟瑤，佢係好搏嘅。」

YT片入面都講過吳家樂同佘詩曼在《賭城群英會》中的戲份。（YouTube截圖/TVB）

吳家樂表示佘詩曼十分豪爽，直言叫吳家樂放膽拍攝，她不會介意。（YouTube截圖/TVB）

最後吳家樂用咕𠱸攝在敏感部位中，完成這一場強姦戲拍攝。（YouTube截圖/TVB）

記者翻查吳家樂和孟瑤的演出紀錄，並無發現吳家樂和孟瑤兩人有過床上戲份，不過，就發現吳家樂曾經和白雲在《逆天奇案》拍攝過一場床上戲。當時白雲更「騎」在吳家樂腿上激情接吻。

吳家樂曾經同白雲拍過床上戲。（《逆天奇案》截圖）

《香港01》向吳家樂，他回覆表示，其實是記性差講錯名。「都有人update返我，唔係孟瑤，係白雲。所以我星期一喺節目度都要講返聲，唔好意思。都係我記性差，爭啲誤會咗孟瑤。」

孟瑤同白雲都係一樣咁正，吳家樂會唔會記錯？（《七擒七縱七色狼》截圖）

