方媛臨盤在即仍開工上圍升級性感誘人　親揭現時體重輕巧得驚人

現年59歲的天王郭富城與細他22年的老婆方媛 (Moka) 於2017年4結婚，婚後育有一對寶貝女兒，7歲大女Chantelle (郭詠希) 與5歲細女Charlotte (郭詠萱)，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。方媛更陀有第三胎即將為郭家再添一員，且有傳腹中BB是男仔，自然獲老公寵上天。現時方媛已陀B八個月，腹中BB隨時出世。

方媛分享一家四口慶生靚相。(IG圖片)

郭富城方媛將迎接第三胎組成五口之家。（方媛微博）

方媛曬巨型孕肚相當白滑。（方媛小紅書）

方媛曬巨型孕肚相當白滑。（方媛小紅書）

郭富城包遊艇帶方媛及女兒出遊。（方媛小紅書）

雖然方媛孕肚已籮咁大，但她仍然相當靈活，親力親為照顧兩名女兒，又會與她們四圍暢遊，還不時於社交網分享近況以及孕期點滴。日前方媛便上載了她最新的volg，以「高能量day｜享受生活」為標題，發文寫道：「把生活過成自己喜歡的樣子，來雲體驗我高能量的一天💖」。

方媛的VLOG。(小紅書)

方媛的VLOG。(小紅書)

影片中方媛穿上大露背低胸長裙進行拍攝工作，性感飄逸，陀BB陀得好靚，上圍也升級了不少，但身材依然十分纖瘦。方媛完成拍攝工作之後便去了嘆下午茶，見她胃口相當不錯。之後她還去了超市為女兒採購水果零食，照顧囡囡絕不假手於人。不少網民都讚嘆方媛陀B完全肥胎不肥人，真是得天獨厚。有網民留言：「感覺懷孕晚期也不到90斤」，方媛親自回覆說：「現在96啦」，輕巧得驚人。

