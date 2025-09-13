黃宗澤粉絲寫信獲回覆　曾助黎彼得通波仔疫境蝕百萬養員工超暖男

現年44歲的黃宗澤（Bosco）向來人氣高企，身為邵氏一哥的他多年來都是TVB的王牌。出名寵粉的他，多年來零架子，最近有內地粉絲更指自己寫信給黃宗澤後，竟收到回信，令他又驚又喜！

黃宗澤多年來零架子。(陳順禎 攝)

該名粉絲寫到：「五周前，我做了一個心血來潮的決定——給黃宗澤寄去一封信。不是那種印刷精美的粉絲信，而是三張簡簡單單的米白色信紙，上面寫著我最喜歡他在《幕後玩家》里那段三分鐘獨白戲帶給我的震撼，隨信一起寄去的是一張他在TVB劇中阿sir的劇照。」寄出後，粉絲幾乎忘了這件事，但突然有一個毫不起眼的白色信封出現在信箱裡，他激動寫到：「打開後，居然是黃宗澤的簽名照，但最讓我怔住的是——儘管只有一張照片，他簽的依然很細心。那一刻我突然明白，真正打動人的從來不是明星光環，而是這種不經意間的真誠。他沒有把我當成千萬粉絲中的一個，而是看到了那封信，記住了那段戲，並且願意花時間回應。」

竟然回信！（小紅書照片）

該帖文曝光後令不少粉絲羨慕，其實黃宗澤向來人情味濃，不時會和粉絲聊天，又曾資助黎彼得做「通波仔」手術 ，他同時亦是良心老闆，為保員工飯碗不惜在疫境繼續經營餐廳，虧蝕過百萬。