葉童拍《烈火青春》不乏裸露場面　張國榮幫遮擋從唔會畀壓力新人

一代巨星張國榮（哥哥）出名樂於助人，備受大家尊敬。近日，葉童在內地綜藝節目《熱浪之外》中回憶起與哥哥的點滴，談及當年拍攝電影《烈火青春》時受到哥哥的照顧，還爆出他私下對幕後工作人員非常之好，是一位很懂得照顧人的大明星。

葉童回憶起與哥哥的點滴。（微博圖片）

葉童在80年代入行，入行後第一部電影就是與哥哥拍攝《烈火青春》，而該電影是圍繞着兩對青年男女對性與愛關係的故事，影片中不乏大膽性愛場面。據指在當年拍攝時，因為有裸露部分，而哥哥非常懂得照顧新人，在拍攝期間的一些關鍵時刻，他就會用自己身體幫葉童遮擋着，大家若無其事地聊天，顯得很自然，化解了現場的尷尬。

葉童入行後第一部電影就是與哥哥拍攝《烈火青春》。（微博圖片）

影片中不乏大膽性愛畫面。（影片截圖）

而正正因為哥哥的溫柔性格，從不會給壓力新人，所以在拍攝時大家都演得很自在，葉童早前受訪時表示：「因為我係新人嚟，佢嘅經驗就好豐富，但係佢都從來唔會畀壓力我哋，會畀好大空間、耐性我哋，呢個係最大嘅幫忙。所以我演嘅時候可以好自在，好大嘅原因係佢嘅嗰種耐性。」

葉童大讚哥哥很會照顧身邊所有人。（微博圖片）

如今再回憶起這段往事時，葉童就表示：「哥哥他對我的照顧，他不是光對我，他是對每個人都是這樣。」還透露當年一起在巴黎拍攝電影《偶然》時的美好回憶：「我記得那個時間跟他就是拍《偶然》去巴黎拍，然後他還請工作人員去吃好的，然後還安排一些甚麼娛樂，給工作人員去玩，你就覺得其實他的心就是那樣子、就很想大家開心，保護大家那樣子。」哥哥不但演技好，性格溫柔，對圈中後輩很照顧，這就是巨星的典範。