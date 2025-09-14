女神配對計劃｜羅毓儀被批「綠茶婊」假喊搏同情　網民怒轟反感

TVB戀綜節目《女神配對計劃》邁向完結，眾位求愛勇者「過五關六將」後能否抱得美人歸呢？令人十分期待！葉蒨文、李芷晴、羅毓儀、梁敏巧、關嘉敏5位「女神」各有特色，當中葉蒨文活潑外向敢於表達情感、李芷晴可愛純真愛撒嬌、羅毓儀內斂堅定感情專一、梁敏巧成熟穩重高情商、關嘉敏爽朗直率樂天女漢子，令不少觀眾都睇得相當投入。

T. Max祝羅毓儀幸福。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

5位「女神」都各有支持者，但觀眾、網民總會有其喜好。在《女神配對計劃 最後告白》中，轉到梁敏巧組別的T.Max對羅毓儀搵到適合的人感到開心，更祝福羅毓儀幸福。一番真情流露的說話，令羅毓儀十分感動，也祝他搵到自己的幸福另一半。事後，鏡頭更拍到羅毓儀在會場一旁痛哭。

睇表情都知羅毓儀百感交集。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

睇表情都知羅毓儀百感交集。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

羅毓儀：「聽完嗰句之後，腦裏面即刻有把聲同我講，你憑咩講呢一句？因為喺個節目入面，傷害佢最多，最令到佢冇咗幸福嘅人係我。我嗰陣時嘅狀態，係真係近乎於失控。因為我而家嘅開心，我所謂嘅幸福，係我傷害完人之後得返嚟。」日前有Facebook專頁，狠批羅毓儀在節目中的表現做作，貼文更獲不少網民贊同。

睇表情都知羅毓儀百感交集。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

李芷晴聽到喊。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

有網民批：「一早就覺得佢做作，綠茶婊嚟嘅啫，扮咩喊呀，明明就係佢自己踩住人上位」、「呢個節目後，對佢印象差咗好多」、「呢2個勁乞人憎，矮瓜和A貨最討厭和最做作，假到爆，矮瓜成日扮可憐扮喊扮可愛，A貨就扮深情」，也有網民道出對她印象差的關鍵：「由佢唔揀T. Max當佢冇到開始，我已經覺得佢好扮晒嘢，仲要發晒姣，冧爆嗰個A貨王浩信，放心戲子佬玩完你就唔要你㗎啦，我已經唔鍾意睇佢呢pair喇」。

睇表情都知羅毓儀百感交集。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

不過，亦有網民力撐羅毓儀：「點解會覺得做作，我唔覺，睇完呢part，我就知肯定好多留言，因為講時唔識表達，及佢講的內容，我明喎，係真係會衝咗一堆感受上來，但聽上去會唔合邏輯，我真係明喎」。

但係好多網民都唔感動，反而覺得羅毓儀好假。（網上截圖）

但係好多網民都唔感動，反而覺得羅毓儀好假。（網上截圖）

但係好多網民都唔感動，反而覺得羅毓儀好假。（網上截圖）

羅毓儀。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

羅毓儀。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

羅毓儀。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

羅毓儀。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

羅毓儀。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

羅毓儀。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）

羅毓儀。（《女神配對計劃 最後告白》截圖）