關曉彤爸爸被發現點讚女兒同鹿晗分手文　久未同框8年情疑玩完

現年35歲的鹿晗在2017年高調認愛女星關曉彤，交往8年以來感情一向穩定，甚至幾度傳出婚訊，但近期卻屢傳情變，更有傳他們早在去年12月已經分手，而對於分手傳聞，雙方始終未出面作出回應。近日，關曉彤的爸爸被爆出曾點讚一則關於女兒與鹿晗的分手文，此舉引起外界揣測。

近日有網民發現關曉彤的爸爸關少曾，曾點讚一則關於女兒與鹿晗的分手文，該分手文的內容提到今年七夕，二人並沒有一起度過，男方在江西開演唱會，女方在浙江錄製綜藝節目，當日二人亦沒有透過微博互相表達愛意，儘管後來關少曾取消點讚該貼文，但依然在網上引來熱門討論，有網民認為他們可能早就分手了。

事實上，過去鹿晗每年生日的時候，關曉彤都第一時間在凌晨0點0分準時在微博送上祝福，但今年完全沒有發文，打破了連續七年來公開送祝福的舉動，再加上在今年「520」這個甜蜜日子，關曉彤沒有工作在身選擇陪媽媽逛街，而且二人並沒有互動，種種行為令外界覺得不尋常。

另外，近日關曉彤在綜藝節目《王牌對王牌》中，自爆在去年的某個時間段，重複聽了《就讓這大雨全都落下》逾一百多遍，而這首歌及歌詞涉及感情問題，就好像歌詞提及「深愛過的你，有些事情是無法繼續。」、「要怎麼做才能夠把你忘記」等，被網民解讀為是一首分手歌，所以令大家覺得他們早已分道揚鑣了。