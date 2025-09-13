許冠文童年窮到要食樹皮為生　激起創作靈感「為兩餐乜都肯制」

繼《馬時亨名人堂》及《馬時亨香港情》後，香港貿易發展局主席、富衛集團董事會主席馬時亨今年主持ViuTV全新清談節目《馬時亨．獅子山精神》，並由鄭丹瑞（阿旦）作為旁白聲音演繹。節目邀請十位與香港密切相關的卓越嘉賓，分享他們的堅毅故事及心目中的「獅子山精神」給予下一代。

《馬時亨．獅子山精神》今日（13日）首播

《馬時亨．獅子山精神》今日（13日）首播，今集特邀許冠文作為嘉賓，回顧當年因為貧困而激發創作靈感，創作出當時紅遍亞洲的經典作品。許冠文分享自己的童年故事，提到父母的窮困程度甚至需要以食樹皮為生，這讓他形成了「為兩餐乜都肯制」的想法。然而，他也指出，父母當時極力反對他進入娛樂圈，認為這條路沒有前途。但許冠文遺傳了父母對演戲和唱歌的熱愛，雖然未能獲得家人的支持，他還是決意追隨自己的夢想，到電視台試鏡，憑藉出色的口才被賞識，成功成為節目主持人。隨著節目大受歡迎，許冠文也獲得了更多發展電影和唱歌事業的機會，迅速在香港走紅，1982年憑《摩登保鑣》成為首屆香港電影金像獎最佳男主角。

許冠文透露父母一開始唔贊成佢加入娛樂圈。

許冠文透露父母嘅窮困程度甚至需要以食樹皮為生，令佢有「為兩餐乜都肯制」嘅想法。

面對新時代的挑戰與轉變，許冠文認為電影業應該破舊立新。他以《破地獄》為例，指出香港的電影市場仍有潛力，觀眾正在等待優質作品的上演。他形容現在是電影業的冰河時期，但只要堅持香港的獅子山精神，就能在逆境中自強不息，重返昔日香港電影的輝煌時期。