62歲甄子丹備戰拍《殺神》外傳　狂操倒三角身型手瓜大過頭

甄子丹（Donnie）被影迷封為「宇宙最強」，在《葉問》電影中的經典對白「一個打十個」，至今仍為人津津樂道。年屆62歲的甄子丹依然身手不凡，在荷里活動作電影《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）中飾演盲俠殺手凱恩（Caine）備受讚賞，今年初電影公司決定開拍系列外傳，甄子丹將會自導自演外傳作品，並以Caine一角為劇情主軸，據指他將注入港產動作驚慄片基因，預計今年稍後於香港開鏡取景。

甄子丹喺《殺神John Wick 4》中飾演盲俠殺手凱恩（Caine）備受讚賞。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

甄子丹將會自導自演外傳作品。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

甄子丹主演的《殺神John Wick》外傳作品，將於2025年開鏡，更計劃於香港實地取景。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

《殺神John Wick》外傳開拍消息傳出後，甄子丹於聲明裡表示：「凱恩是一個擁有悲慘過去的不可思議的人物，我很高興能回歸這個角色。」（《殺神John Wick 4》電影劇照）

甄子丹現正積極鍛練身體，日前在小紅書分享一段舉啞鈴的影片，渾身肌肉，看到人心心眼！穿上貼身白背心的甄子丹大騷結實手臂，雙手各舉起一個啞鈴，雖然好重，但仍咬緊牙關每一下都伸直雙手。數下次後，甄子丹運勁握緊拳頭，手臂肌肉線條分明，目測二頭肌比頭更大，十足誇張。而另一段影片，就見甄子丹倒三角的完美身型，在鏡頭前「彈吓彈吓」，完全看不出真實年齡已過60歲。

甄子丹現正積極鍛練身體。（小紅書@甄子丹）

咬緊牙關！（小紅書@甄子丹）

手瓜大過頭。（小紅書@甄子丹）

62歲仍能擁有倒三角身型，一啲都唔簡單。（小紅書@甄子丹）

好大隻。（小紅書@甄子丹）

甄子丹寫道：「開始經營。我沒有法拉利 #燃脂吧夏天 #健身 #我的健身日常 #運動健身 #堅持與自律」、「馬軍：我已不是當年的我。我：巧了，我也不是當年的我了。💪#今天干點啥 #健身 #我的健身日常」。網民留言激讚甄子丹「強」之外，還覺得他比真實年齡年輕得多：「這一點不像60歲的人了啊」、「60多看着像30多，牛啊這肌肉」、「葉師父，你看似40歲」。