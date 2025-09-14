張國榮69歲誕辰　陳淑芬與各地「哥」迷寶福山送祝福

日前（9月12日）是「哥哥」張國榮的69歲誕辰，陳淑芬（陳太）與兒子陳家豪、「哥哥」生前好友連炎輝及「哥哥」前助手Kenneth等，聯同近二百位來自各地的「哥」迷，包括香港、澳門、內地多個城市（深圳、廣州、西安、成都）、日本、韓國、莫斯科等，前往沙田寶福山寶禪堂為「哥哥」送上生日祝福。各地「哥」迷送上精心設計的花牌及花束，令寶禪堂化作一片花海。日本「哥」迷亦如每年4月及9月，專程來港把千羽鶴交給陳太帶到寶福山，今次的千羽鶴以「哥哥」生辰數字 -- 912隻紅豔千羽鶴，配以嫩白蝴蝶蘭，寄語秋意中對「哥哥」的尊敬和思念。陳太不僅準備了「哥哥」喜愛的食物和水果，還訂製了彩虹紙鶴蛋糕及佈置粉彩紙鶴背景，祝願在遠方的「哥哥」自在翱翔，安然寧靜。陳太並特別印製張國榮珍藏紀念卡於現場送給「哥」迷，笑問大家是否已為明年「哥哥」70歲誕辰做好準備！

日本哥迷把千羽鶴交陳太帶到寶福山。(公關提供)

陳淑芬到寶福山向「哥哥」送上祝福。(公關提供)

陳淑芬、陳家豪、連炎輝。(公關提供)

陳淑芬、陳家豪、連炎輝、「哥哥」前助手Kenneth及「哥哥」好友。(公關提供)

陳淑芬、連炎輝。(公關提供)

彩虹紙鶴蛋糕及粉彩紙鶴背景送給哥哥。(公關提供)

時光流轉，2026年9月12日即將迎來「哥哥」70歲誕辰，許多「哥」迷早於去年已向陳太表達心願，希望舉辦紀念活動，其中最受期待的，包括設立一座永久的張國榮紀念館、為「哥哥」鑄立銅像，以及舉行大型紀念活動等。陳太已依據「哥」迷們的建議積極籌備。為凝聚更多「哥」迷共同參與，並呼籲大家盡早加入「哥」迷會，以及時接收最新消息，參與會員專屬互動，一起見證每一個屬於「哥哥」的重要時刻！

陳淑芬及深圳「哥」迷。(公關提供)

陳淑芬及廣州「哥」迷。(公關提供)

陳淑芬及香港「哥」迷。(公關提供)

陳淑芬及莫斯科「哥」迷。(公關提供)

陳淑芬及日本「哥」迷。(公關提供)

陳淑芬及韓國「哥」迷。(公關提供)

陳太印製張國榮珍藏紀念卡送給「哥」迷。(公關提供)