陳冠希溫哥華被捕獲露「真面目」勁嚇人　與網民合照後舉動惹熱議

現年44歲的陳冠希（Edison）是千禧男神，全盛時期憑逆天顏值，俘虜不少女仔。近年，陳冠希專注經營個人潮牌及陪伴家人，不過不時被指顏值斷崖式崩壞，偶爾還因為火爆言行惹起爭議，一舉一動仍成為外界焦點。近日，有網民在溫哥華喝早茶時偶遇陳冠希，且成功集郵，不過與男網民合照完後的一舉動，以及他對待與男、女粉絲合照時的態度「大不同」，意外引起熱議。

全盛時期的陳冠希真的很屈機。（電視截圖）

陳冠希近年被指顏值斷崖式崩潰。（IG@edisonchen）

早前陳冠希在機場疑因被後面的人推了一下發火報警。（小紅書）

陳冠希一家三口非常幸福。（IG@edisonchen）

該網民分享在溫哥華「海洋城」撞到陳冠希同老婆秦舒培以及朋友家庭聚會，表示：「不想上去打攪，趁他下樓抱著試試的心態問下，edison 方便合照麼？沒想到同意合照，陳老師還是很NICE的，注意休息啊感覺有點疲倦。」相中所見，陳冠希戴住Cap帽打扮低調，但明顯見到白髮叢生，而且滿面雀斑同皺紋，一臉倦容，不少網民都慨嘆：「好嚇人看起」、「歲月不饒人」、「有點蒼老滄桑」。

有網民在溫哥華喝早茶野生捕獲陳冠希。（小紅書）

有網民認為陳冠希的樣子有點勉強，似不太願意。（小紅書）

網民以動態相片方式分享，意外披露陳冠希影完相即秒轉身閃人。（小紅書）

舉動引起網民熱討。（小紅書）

不過由於網民是以動態相片方式分享，意外披露陳冠希影完相即秒轉身閃人，有網民就認為他似乎不是很願意合照：「他大概率不是很願意，後面那張動圖說明了。影完馬上轉身閃人，但肯合照也說明他還沒有想要開罵。」、「好像有點勉強」、「他咬牙了，再過多一秒就該打你了」。但亦有粉絲護航：「人家只是酷酷的而已，表情已經很善意了，還點頭示意離開」、「至少肯合影算不錯了」、「都有點頭微笑了，可以了～」然而有趣的是，有另一位女網民分享同日捕獲陳冠希的合照，照片中，陳冠希親切地搭著女粉絲的肩膀，並露出燦爛笑容，與男網民的合照成強烈對比，難怪網民調侃：「上一張和男生合照，拍完轉身就走」。

部分網民留言。（小紅書）

