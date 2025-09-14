73歲苗可秀戥丁珮陰公　罕談與李小龍舊情：有時心裏面會鬧佢

一代功夫巨星李小龍逝世52年，1973年7月他參演電影《死亡遊戲》期間，離奇在女星丁珮家中猝逝，終年32歲。李小龍離世時正值壯年，多年來眾人對其死因眾說紛紜，死因庭裁定李小龍死於不幸，推測是藥物過敏引發腦水腫。早前無綫新聞部節目《真相猜•情•尋》則引述醫學專家權威意見，質疑李小龍或因癲癇症出事，丁珮現身受訪時指李小龍曾服用涉事頭痛藥，但未感不適，並揭當年是對方主動追求她。

李小龍1973年7月20日於女星丁珮家中猝逝，震驚中外。（TVB電視截圖）

李小龍已婚，但除外籍太太蓮達外，還有紅顏知己苗可秀和丁珮。現年73歲、移居加拿大多年的苗可秀早前在加國接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，罕談與李小龍的舊事。李小龍和苗可秀合作過多部電影，包括《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》等，被問到現在還會懷念這位昔日拍檔嗎？她說：「相信懷念佢嘅人唔止我一個，全世界嘅人都會懷念佢。我唔會時時掛念，但身邊總有人不時會提起佢，有時我甚至喺心裏面鬧佢，哈哈哈！」二人的名字常被一起談論，苗可秀無奈笑說：「我走唔甩，永遠都脫離唔到。」

移居加拿大多年的苗可秀早前在加國接受車淑梅訪問。（車淑梅FB）

談到對李小龍最深刻的名言，苗可秀說︰「Ego！佢話人一定要有 ego、有自我！」她續指自己向來也是個我行我素的人，但年輕時過於任性，未曾考慮父母的感受，她說：「父母係我唯一對唔住嘅人。嗰陣時傳言滿天飛，相信佢哋一定聽到，但係從來冇講過我半句話。當年我太任性，冇諗過要同佢哋解釋。而家諗返，佢哋所承受嘅壓力可能比我更大。」

李小龍與苗可秀合作過多電影。（網上圖片）

苗可秀獲封「嘉禾公主」。（網上圖片）

李小龍1973年7月20日於女星丁佩家中猝逝，震驚中外。（網上圖片）

《真相猜•情•尋》令李小龍的死因再掀熱話，被問有否收看節目？苗可秀表示很多朋友轉發給她，但她沒有收看：「我覺得事過境遷，有啲嘢唔使再多講，唔通會講到佢復活？」不過，她亦帶有一絲好奇：「我都會八卦，其他人嘅死因我都想知，更何況係李小龍呢啲傳奇人物？」

當年李小龍在丁珮家中送院，證實死亡，多年來令丁珮受千夫所指，苗可秀直言：「丁珮真係好陰公、好冤枉！」她強調並非出於同情，「丁珮當年只有26歲，呢段經歷對佢嚟講必然係一個大打擊。若真心喜歡一個人，但要承受咁樣的打擊……我唔需要同情，只感覺到佢好委屈。」她補充二人雖認識，但沒有聯絡。另外，苗可秀透露李小龍的家人曾計劃製作特輯，並邀請她參與，但她最終婉拒。

苗可秀近年有返香港拍劇。（電視截圖）

苗可秀近年有返香港拍劇。（電視截圖）

苗可秀移民加拿大多年，與加國好友時常聚會。（IG圖片）