42歲苟芸慧復出開口想拍劇！　回復單身享受與狗狗生活：隨緣啦

2009年國際中華小姐冠軍，前TVB藝人苟芸慧近期因離婚新聞成為眾人目光。她在2009年參選國際中華小姐競選贏得冠軍後加入TVB，2016年約滿後，2018年與與富三代兼賽車手陸漢洋在加拿大註冊結婚，其後慢慢淡出幕前。

苟芸慧依然咁靚！（林迅景 攝）

近期苟芸慧因離婚新聞再次出現在眾人目光，她今日（14/9）亦受邀出席觀塘海濱舉辦的露天活動。苟芸慧接受訪問時，被問到感情狀況，她回答：「好多謝大家關心，我而家好自由，都係以工作為主。（文件）都處理好啦。」有記者笑言：「即係可以追你？」苟芸慧笑一笑，也回答：「你哋真係，我可以點樣答。（你可以話好多人排緊隊）其實我而家好enjoy同狗狗相處嘅時間，我都希望可以將個心擺喺工作上面，緣份嘅嘢就隨緣啦。」所有事都處理好？她說：「係啦。」

苟芸慧表示享受現在的生活。（林迅景 攝）

說到追求她的條件，苟芸慧就表示要愛心，友善。需要過狗狗的一關？她回答：「我啲狗就好welcome嘅。」能否接受小鮮肉？她說：「唔好爭太遠，最好就大家好明白對方。（細10年？）差唔多啦。」

她也表示，有意願重返幕前演出和拍劇。問及TVB有否向她招手，她回答：「舊公司暫時未有搵我傾偈。（藍色ViuTV有冇搵你拍嘢？）可能要將我電話擺喺social上面。」

