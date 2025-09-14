失婚型男開胸爆肌被嘲中坑油膩表現 3字霸氣親回窒網民無品味？
撰文：崔力生
出版：更新：
現年60歲的鄭浩南於2022年自爆與結婚20年的前妻鮑愛玲（Elyn）婚變，以「人財兩失」形容當時處境，更一度流下男兒淚，震驚全城。不過近年鄭浩南已走出離婚陰霾，重新投入工作，並積極進軍內地市場，除拍戲外，亦活躍社交平台，身兼「美食KOL」以及獲邀四處登台，人氣強勁。近日，鄭浩南現身揚州，並在社交平台分享當日造型，大騷FIt爆Body，但竟因此受到劣評？
片中可見，鄭浩南身穿一身全白西裝套裝現身，戴上墨鏡猶如白馬王子，型格十足。但最吸睛的絕對是他的襯衫穿搭，刻意解開胸前幾顆鈕扣，大曬結實胸肌和腹肌，搭配一身古銅色肌膚，在白色西裝襯托下格外搶眼，完全看不出60歲的真實年齡。
不過鄭浩南這身造型卻引來兩極評價。有網民認為：「說實話胸前扣這麼兩顆確實不倫不類的，這邊建議都不要扣好嘛」，甚至有人狠批：「這是中坑油膩的另外一種表現，實在談不上帥啊」。此言論似乎觸動鄭浩南神經，他親自「現身」留言區霸氣回覆：「唔抵得？」。該網民隨即用英文解釋：「No disrespect — it’s just about the issue.（無不尊重，只是以事論事）」，鄭浩南亦以英文回敬：「No worries, man. Not everyone’s got the taste to get it.（放心啦兄弟，不是人人都有品味看懂。）」
雖然引起爭議，但也有不少粉絲大讚鄭浩南展現直率真性情的一面，以及魅力不減，紛紛留言：「可以看出平常健身自律到了極致」、「這身材絕了」、「法拉利老了還是法拉利」，激讚他：「超越99%的同齡人！」