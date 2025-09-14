失婚型男開胸爆肌被嘲中坑油膩表現　3字霸氣親回窒網民無品味？

現年60歲的鄭浩南於2022年自爆與結婚20年的前妻鮑愛玲（Elyn）婚變，以「人財兩失」形容當時處境，更一度流下男兒淚，震驚全城。不過近年鄭浩南已走出離婚陰霾，重新投入工作，並積極進軍內地市場，除拍戲外，亦活躍社交平台，身兼「美食KOL」以及獲邀四處登台，人氣強勁。近日，鄭浩南現身揚州，並在社交平台分享當日造型，大騷FIt爆Body，但竟因此受到劣評？

鄭浩南之前在活動上透露自己的婚姻狀況有變，期間更講到眼濕濕，令人心痛。（資料圖片/梁碧玲攝）

鄭浩南年前因為與前妻鮑愛玲婚變，再次成為新聞焦點，兩人育有一子一女。（鄭浩南微博圖片）

鄭浩南如今積極投入演藝工作，早前以一身全白西裝亮相《拼命三郎》首映禮，身型Fit到爆！（資料圖片/葉志明 攝）

鄭浩南近年除拍戲外，亦活躍社交平台，身兼「美食KOL」以及獲邀四處登台，人氣強勁。（小紅書截圖）

片中可見，鄭浩南身穿一身全白西裝套裝現身，戴上墨鏡猶如白馬王子，型格十足。但最吸睛的絕對是他的襯衫穿搭，刻意解開胸前幾顆鈕扣，大曬結實胸肌和腹肌，搭配一身古銅色肌膚，在白色西裝襯托下格外搶眼，完全看不出60歲的真實年齡。

鄭浩南近日白馬王子look現身揚州。（小紅書）

心情大靚！（小紅書）

不過鄭浩南這身造型卻引來兩極評價。有網民認為：「說實話胸前扣這麼兩顆確實不倫不類的，這邊建議都不要扣好嘛」，甚至有人狠批：「這是中坑油膩的另外一種表現，實在談不上帥啊」。此言論似乎觸動鄭浩南神經，他親自「現身」留言區霸氣回覆：「唔抵得？」。該網民隨即用英文解釋：「No disrespect — it’s just about the issue.（無不尊重，只是以事論事）」，鄭浩南亦以英文回敬：「No worries, man. Not everyone’s got the taste to get it.（放心啦兄弟，不是人人都有品味看懂。）」

身形Fit爆。（小紅書）

如網民說：「超越99%的同齡人！」（小紅書）

雖然引起爭議，但也有不少粉絲大讚鄭浩南展現直率真性情的一面，以及魅力不減，紛紛留言：「可以看出平常健身自律到了極致」、「這身材絕了」、「法拉利老了還是法拉利」，激讚他：「超越99%的同齡人！」

但也有網民認為是中抗油膩表現，引起熱議。（小紅書）