雲浩影做療程後皮膚敏感　反遭店方歸咎於私伙護膚品：未試過咁嬲

歌手雲浩影（Cloud）皮膚白滑，平時亦有勤力保養，但近日一次美容療程後，竟引發嚴重敏感，令她罕有地在社交平台動怒，更公開與美容院的WhatsApp對話截圖，對方疑責任推卸給Cloud，指敏感是她用的面膜或其他護膚品所致，令向來斯文的Cloud直言：「未試過咁嬲」。

雲浩影皮膚白滑，但近日做美容療程後竟然皮膚敏感，使她很沮喪。（IG@cloudwann）

事緣Cloud做完Exilis美容療程後，皮膚出現過敏反應，於是透過WhatsApp向美容院查詢。從對話截圖可見，美容院一方首先否認其「BTL Exilis」療程會引起敏感，指療程僅用RF射頻加超聲波技術刺激膠原，更暗示問題出在Cloud自己身上，回覆指：「唯一有機會出現敏感嘅情況，通常都係因為個人對護膚品有反應，例如療程之後敷嘅mask或者其他護膚品所致。」

Whatsapp查詢期間，美容院暗示問題出在Cloud自己身上，回覆指：「唯一有機會出現敏感嘅情況，通常都係因為個人對護膚品有反應，例如療程之後敷嘅mask或者其他護膚品所致。」（IG@cloudwann）

面對美容院試圖「卸膊」，Cloud隨即回應：「但我係用嘅護膚品都係用開㗎喎。」美容院再回覆，稱已跟治療師確認，療程中沒使用任何面膜，建議她留意一下在療程後是否有使用過新的、成份較刺激的護膚品，又說：「因為高能量療程之後，皮膚本身會稍為偏乾，容易變得敏感。」美容院還補上一句：「另外你之前其實都做過相同療程，所以一般情況唔會有大問題。」

雲浩影公開與美容院的對話，美容院認為敏感原因在於其化妝品。（Threads@cloudwann）

Cloud發文時仍相當嬲豬，更謂：「未試過咁嬲！」她用英文說：「Got allergy after treatment and this is the response I got… Been using the same skincare for so long.. I’m always careful with what I use sigh..」意指自己一直沿用同款化妝品，而且對使用的護膚品相當小心，最後補上一聲慨嘆。

雲浩影罕有動怒，直言：「未試過咁嬲！」而對於美容院指是她的個人護膚品致敏，她強調自己沒有在療程後轉用護膚品，現時所用的已沿用多時。（IG@cloudwann）

不過雲浩影其後已將帖文刪去，再另出po說：「多謝大家關心❤️而家心情平復翻啲啦…希望皮膚快啲好返啦😢😢😢」而從她昨晚（13日）及今日（14）出席活動的照片所見，Cloud皮膚已回復滑溜，繼續靚到發光，相信已經冇事。

雲浩影其後將帖文刪去，另出post說：「而家心情平復翻啲啦…希望皮膚快啲好返啦」而昨晚（13日）她出席活動時，面部未有過敏，未知是已痊癒還是靠化妝遮蓋。（IG@cloudwann）