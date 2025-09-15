熊黛林自爆倒追「百億富三代」郭可頌　一件事慘食檸檬曾窮剩20蚊

名模熊黛林（Lynn）與天王郭富城分手後，2016年嫁予身家以億計的豪門郭可頌，婚後誕下一對雙胞胎女兒Kaylor和Lyvia，近年由豪門少奶復出發展直播事業，郭可頌亦與熊黛林一齊上鏡支持太太。熊黛林日前拍片向往日的自己致敬，爆當年倒追郭可頌，又曾窮到只剩20元。

熊黛林與郭可頌放閃。（抖音）

熊黛林近日拍片透露，當年主動倒追郭可頌，她說：「第一次見到他的時候，就覺得這個人不錯。我就主動跟他要了電話，有了第一次的約會。深入了解之後就愈來愈發現對方是注定的人。」她又指與郭可頌「三觀、靈魂都很契合」，鼓勵大家為自己爭取幸福。她又指婚後佗雙胞胎孕肚嚴重，孕吐到7、8個月，誕下女兒後大感幸福。另外，出身平凡的熊黛林透露試過窮到「兜裏面只有20塊錢」，後來抓緊每次機會終升級做名模。如今轉型做直播事業，也使她充滿成就感。

熊黛林（Lynn）郭可頌罕有放低孖女過二人世界。（IG：@lynnx1010）

熊黛林曾於內地綜藝節目中提到與老公郭可頌相識的過程。熊黛林與郭可頌的三家姐郭可思相識多年，一次聚會上另一位好友計劃撮合當時單身的熊黛林同郭可頌，故安排了一次飯局，而熊黛林對郭可頌第一印象都好好，大讚對方有禮貌又孝順，所以她主動出擊：「我跟他說：『過兩天一起出來去酒吧吧，我朋友開的』，他就說：『唉呀那天我不行』。」

慘食檸檬的熊黛林再主動約對方食飯，但郭可頌一開始並不相信她會這麼主動，所以不敢回應，直至熊黛林托朋友表達心意：「你跟他說不用怕來吧，上吧，放馬過來吧！」最後兩人互表心意，在2014年底被爆出戀情，熊黛林更在2016年3月大方承認男友送3卡鑽戒求婚。家境富裕的郭可頌是郭可盈弟弟，爸爸是經營塑膠廠起家的郭達昌，他除了打理家族生意之外，還兼任5間公司董事，更經營出口貿易公司及創立自家品牌，生意擴展至內地及歐美國家，名副其實是百億富二代！

熊黛林驕傲當年倒追郭可頌。（抖音）

熊黛林又透露曾窮到只剩20元。。（抖音）

婚後熊黛林與郭可頌生活美滿。（小紅書）

