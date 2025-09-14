黎諾懿馬來西亞拍劇忘記老婆？　爽到似放假：夜晚同Ali落樓食嘢

【黎諾懿/李佳芯/義和】黎諾懿今日（14/9）出席活動。早前他剛完成和李佳芯合作的馬來西亞劇集《義和》，他笑言兩個半月的拍攝時間過得十分開心和簡單。在記者提醒下，才急忙「轉口風」直言因為太太不在身邊，所以那段日子也十分想念她。



苟芸慧和黎諾懿一同出席活動。（林迅景 攝）

他接受訪問時說：「今次非常之開心，同Ali去咗馬來西亞，呢個令到我好似返到去拍劇嘅時候。因為以前拍劇都係出埠兩個月，隨住人大咗，有家庭，成件事好難做到。我對上一次出國拍劇，我已經唔記得咗（幾耐之前？），可能講緊對上一次係《舞動奇蹟》嗰11個月，喺國內生活。同埋今次拍劇，令我終於甩難，可以進入兩個半月拍劇mode，同太太、仔仔Facetime（視訊通話），返到屋企就淨係對住劇本，同埋好耐冇試過生活係咁規律。朝早起身，跟住飲杯咖啡，跟住落去做gym，跟住睇劇本，跟住就拍劇。夜晚返嚟就同Ali落樓食嘢，跟住就瞓覺。」

問到太太沒有嬲？他回答：「會呀，久不久係要放吓假。我都係好耐冇放假，但係我都冇放假，我係去拍嘢喎，太太，我都係賺錢。（你應該話好掛住佢！）呢句嘢等你tag，自己講唔好㗎嘛。我呢兩個半月梗係好牽腸掛肚，好辛苦啊，又要集中拍劇，又要忘記我太太。多謝你tag得咁好呀！」

