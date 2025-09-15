72歲老戲骨爆大台拍劇唔准加助語詞　被欺負啞忍：唔恰老嘢恰邊個

72歲盧宛茵和69歲吳浣儀於1973年在無綫（TVB）劇《朱門怨》分別飾演二少奶和三少奶而走紅，距今逾半世紀，二人日前接受楊紹鴻的YouTube節目訪問，大談時代變遷，令她們感慨良多。

盧宛茵嘆：「搵食艱難啦！」

盧宛茵是少數仍留在TVB拍劇的老戲骨，透露自己剛完成一部劇集，但直認現在要找好劇本、好導演有難度，已是自由身的吳浣儀在旁補充一句：「天荒夜談」，盧宛茵續說：「搵食艱難啦！又受氣又盛！」

72歲盧宛茵和69歲吳浣儀接受楊紹鴻網上節目訪問。（YouTube@楊紹鴻）

盧宛茵係少數仍留在TVB拍劇嘅老戲骨。（YouTube@楊紹鴻）

當年拍《季節》各演員感情好

盧宛茵回憶當年拍處境劇《季節》時的開心情景，「大碧姐」鄧碧雲經常會設一圍枱叫大家吃飯，現在氛圍已不一樣，她說：「同事收工田雞過河，依家冇呢支笛唱，就算放飯上canteen都各有各食」。吳浣儀指自己在外面拍劇，老演員卻甚受尊重，說：「我哋成班老嘢講到口沫橫飛，佢哋都好乖坐喺度。」盧宛茵一臉不屑說：「咁我個大台嘛，佢哋（後生演員）又唔係點駁你，但我哋都係想個戲好啫，講少少...啲語氣好似『吖唔係呀，係咁㗎，咩咩咩』一連串講嘢，我話『得得得』，變咗我唔講嘢，費事講，做乜塞錢落佢袋啫，佢都領略唔到。」

盧宛茵感慨時代不一樣。（YouTube@楊紹鴻）

被彈戲out唔駁嘴

盧宛茵是「紅褲仔」出身，曾跟戲劇大師鍾景輝學演戲，初入行已學懂要尊敬前輩演員，感慨現在新人「詐望你唔到」。盧宛茵更爆自己曾被導演嫌「啲戲out晒」，楊紹鴻指她被導演欺負也不出聲，盧宛茵說：「我人緣好好，我想百忍成金，但有時忍成個禮拜終於忍唔到，得寸進尺，恰得就恰，我心諗冇理由搵我個老嘢恰，諗諗吓又係喎，佢唔搵我呢啲老嘢恰，唔恰你恰邊個？唔通恰當紮當起當紅嗰啲呀。」

不能擅自加減助語詞

楊紹鴻續指盧宛茵試過想在對白加上助語詞，結果被人寸，吳浣儀表示略有所聞，盧宛茵即場示範原本一句平淡對白：「賣咗執咗笠咩？」經由她演譯後變得好生鬼：「吓，點解會執咗笠㗎？咁多錢！」但就被導演要求不准亂改對白，盧宛茵說：「會唔會廣東話要配返國語冇呢啲呢？不過算啦，是但，搵食艱難，話乜就乜。」

盧宛茵喺大台拍劇好受氣。（YouTube@楊紹鴻）