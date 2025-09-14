Energy宣布明年重返小巨蛋開騷　向粉絲告白：我們是彼此的Energy

台灣男團Energy《ALL IN全面進擊》高雄巨蛋演唱會上週末圓滿落幕，兩晚火力全開的華麗演出震撼全場，讓歌迷直呼「真的太厲害！」甚至到現在仍深陷「演唱會症候群」久久難以抽離。而Energy也捨不得與歌迷說再見，在演唱會第二天尾聲，他們驚喜宣布將於2026年1月10日重返台北小巨蛋，舉辦「中華電信 Energy《ALL IN全面進擊》台北小巨蛋演唱會」，消息一出立刻掀起熱議，不少錯過高雄場的粉絲也摩拳擦掌，準備搶票迎戰！門票將於 9月20日12:00在拓元售票系統全面開賣！

Energy《ALL IN 全面進擊》演唱會集結最殺的唱跳舞蹈、催淚的動人情歌、真摯感人的個人獨秀舞台，以及搏命挑戰的高空彈跳特技，再搭配最零距離的舞台設計，帶來視覺與聽覺的全面震撼。最重要的是，Energy與歌迷之間的深厚情感貫穿全場，他們更動情表示：「因為有你們，才是最完整的六邊形！」讓這場演唱會不僅華麗精彩，更成為屬於 Energy 與歌迷的難忘回憶！

演唱會上，Energy向粉絲深情告白這些年走過的心路歷程。Toro感性憶起，他們從 BB call、奇摩家族的年代一路走來，雖然時代不斷變遷，但彼此的愛始終如一：「我們跨過卡帶到 CD 再到串流，謝謝大家的支持！也讓我們在去年拿下許多第一名，更奪得夢寐以求的金曲獎！」書偉則回顧這一年九個月的復出，直呼不可思議：「去年跟大家約定要當彼此的 energy，希望大家能從演唱會帶走滿滿能量，下次也要照顧好自己再來現場！」阿弟坦言，回歸以來雖然常因繁忙而感到倦怠甚至想放棄，但只要一站上舞台看到歌迷，就會瞬間充滿力量，大喊：「好爽！你們是我最棒、最好的力量！」坤達則分享準備過程中的用心：「誰叫演唱會名稱叫ALL IN，不然為什麼要飛這麼高呢！」最後，團長牛奶更向歌迷喊出肺腑之言：「希望大家能開心、感動地看出 Energy的努力，我們身上的勞損很多，只有在唱歌跳舞的時候，身體才覺得最舒服！」Energy也約定，將在明年1月10日重返台北小巨蛋帶來更多驚喜與突破，延續屬於他們與歌迷的能量約定！

