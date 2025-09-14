「創作才女」白安睽違兩年宣布新專輯巡演　走入阿爾卑斯山野餐

「創作才女」白安將於9月17日推出第五張個人唱作專輯《星期八 Eighth Day》，以全新電子聲響揭開創作新篇章；專輯先行曲《路邊野餐》透過輕盈的電聲撫慰每個人的日常波瀾，歌曲一上線即奪下 KKBOX 即時榜、新歌日榜雙冠軍，不只新曲風深受聽眾喜愛外，也預告這張專輯的驚喜多變。而白安也在今日宣布將展開睽違兩年的全新巡演《路邊野餐 Summer Tryst》，11月1日於台中Legacy正式開跑，門票將於9月21日中午12點拓元售票系統開賣。

白安將於11月1日於台中Legacy舉行《路邊野餐》2025新專輯巡演。(公關提供)

白安新專輯《星期八》將於9月17日數位發行、實體專輯同步開放預購。(公關提供)

白安為了替全新巡迴演唱會暖身，她特別走入城市日常，在西門町、中山捷運站、公車站牌等熱鬧場景，甚至遠至歐洲的阿爾卑斯山，她都在自己的小世界裡展開「路邊野餐」。在熙來攘往的人潮與車水馬龍之中，她自在地拿起喜愛的食物，毫不在意旁人目光，靜靜觀察城市的節奏，把這份專屬於自己的片刻時光化為靈感，也成為《路邊野餐》的真實寫照。

白安走入城市喧囂中「路邊野餐」化為新專輯、巡演靈感。(公關提供)

這次白安特別在專輯發行前率先公布巡迴演唱會資訊，她表示：「這是先送給大家的小禮物，希望下週專輯上線，就能立刻想到『很快就能聽到現場演出』，我很期待！」白安《路邊野餐 Summer Tryst》2025新專輯巡迴演唱會將於11月1日在台中 Legacy 開唱，每位入場觀眾都可獲得限定紀念禮，並享有與白安近距離簽名的機會，而新專輯《星期八》則將於 9 月 17 日正式數位發行，實體專輯同步開放預購。