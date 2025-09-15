方太慶祝91歲生日曝光最新健康狀況　去年曾因敗血病留醫20日

91歲的「方太」方任利莎是電視史上早期的烹飪專家，當年她主持的婦女節目《午間小敘》、《方太生活廣場》、《方太美食廣場》等都是香港熱門烹飪節目。而方太退休後，本打算在2020年移居新加坡湊孫，但因疫情緣故她決定留在香港，2023年底更驚喜復出，為購物平台拍廣告，又現身《流行都市》受訪。不過，去年方太的女兒阿寶就在社交平台發表千字文，透露方太5月時曾因尿道炎引發敗血病留醫20日，更感染肺炎，幸好之後痊癒出院。方太間中會於網上開直播，女兒亦代為分享她的私伙食譜，與網民互動。

89歲的「方太」方任利莎是電視史上早期的烹飪專家。（電視截圖）

當年方太主持的婦女節目《午間小敘》、《方太生活廣場》、《方太美食廣場》等都是香港熱門烹飪節目，亦救了不少主婦。（電視截圖）

方太退休多時，2023年復出為購物平台拍廣告。

方太女兒阿寶透露，原來5月時方太因尿道炎引致肺炎及敗血病，留醫20日！（facebook@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

上月26日是方太91歲生日，阿寶日前在社交平台貼出方太近照，分享她切生日蛋糕的快樂時刻，她透露：「今年媽咪生日，我們陽曆農曆也慶祝了，還在正日前一天全家人吃了一頓素菜（還好安排了暖壽，因為正日白天掛了八號風球），晚上按照本來計畫，去了吃自助餐😁明年要繼續慶祝🪅🎉」

方太於2025年初曾拍片向網民拜年。（facebook@方太（任利莎）Mrs Lisa Fong）

從照片中可見，悉心打扮的方太戴著珍珠頸鏈，非常高貴，在家人的陪伴下親手切蛋糕，笑容慈祥，精神飽滿。女兒阿寶從後溫馨環抱媽媽，畫面充滿愛。經歷過去年一場大病，如今91歲的方太依然非常精靈，狀態大好，網民紛紛湧入留言，祝賀方太生日快樂，喜見她仍健康精神。