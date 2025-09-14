陳懿德首試京劇妝自覺人聲分離　馬貫東明讚暗踩：將面肥肉收細咗

由丁子朗（丁丁）、馬貫東、陳懿德（德德）、林秀怡、鄭衍峰、王嘉慧輪流以組合形式主持的無綫（TVB）全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》明晚（15日）首播，丁子朗、陳懿德及馬貫東率先抽中的是北京，他們一抵步即展開「吃喝玩樂」之旅，先來到熱鬧的前門大街大開「掃街模式」，品嚐地道美食豆汁、豆汁雪糕、門釘肉餅等，德德飲完豆汁後的表情相當「耐人尋味」。之後，三人去到被譽為「京城第一豪宅」的恭王府博物館，還去了四合院胡同，開箱老北京，在古色古香的環境下體驗沉浸式京劇。德德更應節目組安排首度挑戰傳統京劇妝 -「虞姬」造型。

丁子朗、馬貫東、陳懿德以鐵路遊配合盲盒抽站的玩法，沿途體驗各地風情。

由於傳統京劇妝要將「眉毛吊起」加「兩撇滴水」，令德德恍如體驗了易容術般的「Make Up」，德德笑言:「我覺得好似打機嗰啲角色。」並一再對鏡質疑：「個樣唔係我嚟」。德德事後補充指上完妝後，感覺「樣聲分離」，相當奇怪：「最有趣係，化完妝嗰刻，我望住自己個樣完全唔覺得係自己嚟，但一開聲就搵番我自己，變咗好奇怪；個樣明明唔屬於自己，但自己把聲就喺嗰個樣度出現。」

馬貫東爆笑暗踩德德肥面?「個妝將你面形收細咗」

「易容」後德德的出場，即惹來馬貫東及丁丁瘋狂爆笑，丁丁「大讚」:「捉緊潮流 2025 年胎毛瀏海！」決定放棄人生的德德，自毁式搞笑問馬貫東：「靚唔靚？」馬貫東亦「明讚暗踩」搞笑謂:「你不嬲都靚啦，將你面形收細咗，將你嗰啲肥肉呢......」德德聽畢即場作勢「拎刀行住」馬貫東，場面爆笑。丁丁及東東則挑戰京劇經典高難度動作「月亮門」,嘗試將腿踢過額頭位置，考驗其柔韌度及身體協調；結果出名爆肌兼力量型的丁丁，以驚人柔韌度踢出「過額」新高度，令全場拍爛手掌。

德德更首次挑戰傳統京劇妝。

德德覺得「個樣唔係我嚟」。

丁子朗在大戲樓上跳兩手。

三位主持們去到被譽為「京城第一豪宅」的恭王府博物館。

丁子朗挑戰京劇經典動作「月亮門」，踢腿高過額頭！

大歎「宮廷菜天花板」

除了深入體驗北京傳統文化，三人還去了有「宮廷菜天花板」之稱的米芝蓮一星餐廳，其中一度特色菜是傳統北京棗木烤鴨,除有師傅現場即席片皮，還有特色「崖蜜黑松露醬」配合調味，對黑松露情有獨鍾的東東品嚐後即輸出專業飲食節目主持 bite：「甜鹹互相輝映」、「黑松露味好出」、「鴨皮好脆！」

到有「宮廷菜天花板」之稱的米芝蓮一星餐廳，品嚐傳統北京棗木烤鴨。