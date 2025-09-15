張智霖舊片出土與三級片天王關係匪淺　被問有否看對方作品咁回應

娛樂圈很多明星都有親戚關係，近日有網民挖出一段張智霖（Chilam）早年接受節目《娛樂3兄弟》訪問的影片，當中他提到與一位昔日香港三級片演員有著親密關係，令不少年輕一輩的網民感到驚訝和好奇，究竟這位三級片演員是誰呢？

節目中，張智霖先是更正網上的「錯誤資料」，指外公並非網上所寫的早期粵語片演員，透露外公其實是一位軍人。但媽咪曹珍妮贏得1962年香港工展小姐冠軍，及上山詩鈉是其表姐都是屬實。

另外，節目中也提到一個名字，就是因拍過不少三級片及專演反派角色而名噪一時、有香港「三級片天王」稱號的曹查理，張智霖直言對方是他舅父。主持陸浩明問到是否舅父令他想加入娛樂圈？張智霖直言：「唔關事。（細個有無睇對方啲戲？）我又未睇過。（媽咪會否唔俾你睇？）唔會，嗰時佢拍三級片，其實我都已經係成年人，我又覺得無乜所謂嘅。」

張智霖更分享，自己與舅父關係密切，時常都會見到，每逢大時大節都會一齊吃飯，「其實我哋幾親厚架，因為我哋細個10幾人一齊住，大概600多呎嘅地方，我當時係先瞓飯枱，總之一瞓覺就要打開張帆布床，跟住梳化有人瞓，瞓到唔夠位瞓，我同家姐就瞓喺飯枱，好融洽嘅，唔覺得苦，雖然唔會咩都買到，但又夠你食。」然而，有指曹查理因有感自己曾拍三級片，擔心影響外甥的星途，所以未有提及，直至後來淡出影圈才公開他們的關係。而近年，曹查理的身體狀況也受到關注，他曾在7月的時候拍片自爆早前半邊身麻痹險死，更留院8日；並於上月決定退休，獲得大批網民留言送上祝福。

此外，不少網民看完這條影片都紛紛大讚張智霖：「情商好高」、「真係温文儒雅」、「張智霖花期好長」、「性格真好」；甚至有網民幽默地表示：：「情緒穩定，怪不得敢娶靚靚（袁詠儀）」。

曹查理搭着Chilam同靚靚膊頭影相，三人難得同框，畫面溫馨有愛。（影片截圖）

