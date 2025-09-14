女神配對計劃結果｜細John果斷放棄關嘉敏　GM深情鍚葉蒨文

【女神配對計劃/結果/葉蒨文/梁敏巧/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀】TVB戀綜節目《女神配對計劃》為5位「女神」葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏及羅毓儀進行戀愛配對。《女神配對計劃》在6月8日逢星期日播出，觀眾亦會一步一步見證她們由公開招募到「求愛勇者」為「女神」付出，如果贏得「女神」的每一步。今晚9月14日，終於播到最後一集，5位「女神」葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏及羅毓儀與7位「求愛勇者」在眾人見證下，將會作出決擇，決定會否答應確立關係。



《女神配對計劃》，5女7位之中，葉蒨文和曾展望（GM），梁敏巧和劉啟進（Matt），羅毓儀和林俊其（Kris）3對男女配對成功。



節目最後一幕，5位「女神」穿上代表潔白的婚紗，在教堂內等待「求愛勇者」作出最後的告白。羅毓儀聽完林俊其（Kris）的愛的告白後，在倒數的第8秒就馬上轉身，答應成為林俊其的女朋友。李芷晴聽完林焌堯（Jacob）的告白後，就表示透過節目了解到更多自己，直認自己太過戀愛，貿貿然開始對大家都不好，所以沒有轉身，拒絕了Jacob。

梁敏巧聽完劉啟進（Matt）的告白後，表示願意與他了解更多，進一步發展關係。Matt也表示，為梁敏巧表示「中間幅牆薄咗」而感到開心。

姜卓文（細John）和黃家俊（Mathew）分別都表示透過節目有所成長，也對關嘉敏更為了解，Mathew也表示想保護她。可惜，直到倒數完結一刻，關嘉敏都未有轉身，代表想繼續單身。細John也說，在這個時間點發現與關嘉敏「冇乜可能」，而Mathew選擇了轉身。關嘉敏說：「好多謝你哋揀我，一個對的人，錯的時間，同埋一個錯的人，對的時間。Mathew，我知道你真係一個筍盤，但係我唔可以對你咁唔公平。」

關嘉敏續說：「到細John，可能我哋做朋友嘅關係會更加長久，所以今日之後，我唔會對你有任何考慮。多謝你令到我第一次咁主動鍾意一個人。真係痛嘅，我學識咗啦我會笑住同你講byebye。」

葉蒨文面對林堡熙（Eddie）和曾展望（GM），Eddie表示愛情就如打波一樣，努力不一定有結果。最終葉蒨文轉身並選擇了GM。GM表示，有說話留待葉蒨文轉身時跟她說，原來是想說出「我愛你」三個字，並直接親吻葉蒨文。

