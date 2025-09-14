東張西望｜演唱會內部飛被騙2千萬　竟然暗藏幕後「Big Boss」

今日（14日）的《東張西望》講到上月G-Dragon演唱會門票世紀騙案，金額更達2000萬。有大量苦主「報東張」，有許多騙徒以所謂的內部飛「搵食」，目前已爆出多宗騙案，苦主稱今次的G-Dragon演唱會是「演唱會界嘅龐氏騙局」。

「散戶」苦主Bess與朱先生是金字塔中最低層，Bess透過親友訂購門票：「因為佢成功睇過好多場演唱會，第一次透過呢個途徑去買，之前冇幫襯過。」而朱先生則透過朋友認識H先生，之前因為見過他發布過很多成功訂飛的帖文，他4月時向H先生訂購$2199的VIP門票，每張加了$500手續費。結果在開騷前一天，朱先生與Bess都被通知沒有門票，要等3星期退款。

直至上月底，朱先生再問H先生門票錢能退了嗎？朱先生表示：「佢打咗一大段嘢就話，呢幾日可以㗎啦，上面話銀行已經搞咗手續。」但去到9月4日，H先生再回覆朱先生，表示今次事件有點複雜，有種種的原因令退款推遲。朱先生翌日再聯絡他時，已經沒有回應了。

除了「散戶」外，苦主Bess的親戚黎先生是金字塔中的中層，亦是「艇仔」，黎先生指今次G-Dragon演唱會涉款達100萬。黎先生表示年半前於商會認識了Q小姐，Q小姐能幫他訂購演唱會的內部門票，而且一直以來都有合作。後來Q小姐離開了商會，黎先生就認識了H先生，他同樣有渠道可以訂購演唱會內部門票：「我喺商會度同H先生有更加好嘅關係，我之後都係同H先生去攞飛。」而他亦有向H先生訂過其他藝人的演唱會門票是成功的，但今次G-Dragon演唱會就被走數：「幫朋友落咗300張order，都收唔到啲退款，全部朋友都好擔心。」黎先生表示今次損失慘重，更花光所有時間去處理這件事：「我人生未試過有咁多大壓力，壓力個原因唔係因為個金錢同金額，係我失去咗好多朋友嘅信任。」

最後連3名騙局核心人物都主動現身《東張西望》，表示自己同樣是苦主，爆出幕後「Big Boss」原來另有其人。當中Q小姐一見到主持就忍不住情緒失控，眼淚直流：「我好大壓力啊，Sorry！我真係忍咗好耐！」而F小姐則表示：「我電話係畀人爆咗，如果我一唔接電話，我就可能畀人報警話我失蹤，跟住又話詐騙啊。」F小姐、Q小姐及H先生均指自己不是取內部門票的源頭，他們都是苦主，明天（15日）一集《東張西望》會繼續跟住誰才是內部門票的「Big Boss」。

