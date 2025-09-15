女神配對計劃｜從ViuTV手上搶佔真人騷是否成功？｜任噏亂評

【女神配對計劃/結果/葉蒨文/梁敏巧/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀】TVB（無綫）真人騷戀愛配對節目《女神配對計劃》昨晚（9月14日）播出最後一集，葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏及羅毓儀5位「女神」有各自的選擇，最終葉蒨文和曾展望（GM）、梁敏巧和劉啟進（Matt）與羅毓儀和林俊其（Kris）3對男女配對成功。



節目《女神配對計劃》除了以「刀仔鋸大樹」方式為TVB的真人騷節目製作打下強心針外，在收視成績上亦得到十分不錯的回報。以往在觀眾心中，TVB精於劇集拍攝，加上闔家歡綜藝節目，而「隔籬台」ViuTV則以各種真人騷及清談節目取勝，形成各有各支持者的局面。相信經過實驗性的節目《女神配對計劃》後，形勢將會改寫。女神配對計劃結果｜細John果斷放棄關嘉敏 GM深情鍚葉蒨文

除了「老細層面」的得益，更顯而易見就是帶動了真人騷節目中，5位「女神」的人氣，同時亦「捧紅」了幾位出鏡率高的「求愛勇者」。尤其是討論度特別高的葉蒨文和曾展望，羅毓儀和林俊其，更由小演員等級一躍成為全城討論焦點，這可能是參加者、觀眾、網民及TVB都所意料之外的事。

當然，回歸節目的本質，《女神配對計劃》是為她們和他們尋覓另一半。《女神配對計劃》的結果也在觀眾的意料之中。葉蒨文的心由始至終都是向着「同事兼拍擋」的曾展望，其餘兩人林堡熙（Eddie）和林澤謙（Him）全程都是以第三者姿態追求葉蒨文；李芷晴抱着天真的想法「戀愛腦」參加節目，縱使節目中有不少她和男士們的戀愛情節，但明眼人都知跟本沒有「過電」，選擇單身也在意料之內；林俊其（Kris）以完全勝利姿態一早贏得羅毓儀歡心，只是T.Max的單戀太過虐心；譚品堯（Henry）則因梁敏巧沒有其他競爭者，變成「躺贏」。值得重點討論的是，反而是關嘉敏組別，明明黃家俊（Mathew）與關嘉敏感情升溫到幾近令人以為他們會大團圓結局時，「劇情」又在最後一刻來個反轉，原來關嘉敏的心一直都向住姜卓文（細John），但「神女有心」，原來細John並不喜歡她。最後關嘉敏兩個不揀，留下一句：「一個對的人，錯的時間，同埋一個錯的人，對的時間」後，選擇繼續單身。

《女神配對計劃》體現了男男女女各種的戀愛狀態有人有情人終成眷；有人對愛情從一而終，有人在經歷之中發現彼此所愛；有人在愛情的大海中浮沉，最後終於上岸找回理性；有人不忍朋友受傷，結果反而傷害了彼此；有人互相錯愛，可能到頭來發現當初的選擇是錯的。

你說《女神配對計劃》實在太好睇？我說「少年太年輕了」，一個節目是否能巧合地道出如此多樣性的愛情？你知我知，連樓下看更阿伯都知，有些愛情從一開始就知道結局，根本不需要再深究為什麼她愛他，他愛她，她又忽然愛上他，他又不愛她了，大家好可能已各自配對好，繼續拍下去只是為了「劇本」能繼續演下去，觀眾有節目睇，參加者有話題，節目繼續有收視，三贏大家都開心罷了。

