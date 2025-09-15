謝霆鋒傳統名校小學成績表首曝光　操行竟然得……

現年45歲的謝霆鋒，現正籌備「出道三十週年紀錄片」，近日發佈活動海報及短片，向粉絲徵集「人生素材」。短片中，謝霆鋒小學成績表首次曝光，畫面中泛黃的紙張與乖巧的證件照之外，他當年的成績亦成為焦點。



謝霆鋒一家。（IG@jennifertsetingting）

謝霆鋒除了唱而優則演之外，還對美食充滿熱情煮得一手好菜。（影片截圖）

謝霆鋒

2026年是霆鋒出道三十週年。從小生活在鎂光燈下成長，用一次次的「進化」打破外界認知。從舞台上的王者，到銀幕上的影帝，再到煙火中的主理人，每一次轉身，都帶著突破自我的力量。今次發佈籌備的紀錄片將貫穿謝霆鋒1980年出生至今的人生階段，毫無保留地呈現他最真實短片最近的狀態。

謝霆鋒正籌備出道30周年紀錄片。

宣傳短片中，謝霆鋒首次跟大家分享自己當年在名校喇沙小學成績表，霆鋒笑言：「可能我個樣爛仔咗少少，但係都幾多A㗎！」那張稚嫩萌爆的小學證件照，絕對是由細到大都靚仔如一。而成績表上各科表現都令人相當好奇，當中上學期操行竟然只得C+，相當誇張，但如他自己所言，各學科大部分A或B，成績算相當不錯。霆鋒提及，自己過往的45年很像一場真人Show，而在場的各位都是他的人生觀眾，發起「Truemanic素材徵集活動」的初心是想通過更多的視角，來記錄自己曾經真實走過的日子。

謝霆鋒公開當年喇沙成績表。

