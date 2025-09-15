宋仲基韓劇《我的青春》錫爆千瑀嬉一齊瞓　自揭不老凍齡靠呢樣

當青春的旋律再度奏響，那些被歲月塵封的情感與回憶如同春日繁花在眼前綻放！由宋仲基、千瑀嬉主演的愛情韓劇《我的青春》熱度持續攀升，劇中兩位主角經歷15年的分離後再次重逢，為觀眾們帶來一場關於初戀重啓與成長回響的浪漫之旅。接下來為你整理本周討論度最高的五大高潮位。

亮點一：海妍CP更進一步

鮮于海（宋仲基飾）和製作單位前往小島拍攝外景，卻意外與成濟妍（千瑀嬉飾）被困在島上！孤男寡女共處一室，兩人也因此打開心扉，鮮于海大膽提出：「我第一次遇到這種場合，有人願意聽我說話，還會關心我好不好，我們要不要一起睡？只是單純牽着手睡覺。」隔天早上，兩人徒步到加油站時，成濟妍追問鮮于海為何會接受拍攝邀約，男方辯稱「對分開的朋友傳遞的心意」，最終更忍不住主動求吻，成濟妍表現緊張，鮮于海直言：「我快被你搞瘋了，你冷靜一點，我不會把你吃掉，討厭的話就避開吧！」成濟妍則表示：「如果我不討厭呢？」二人在闊別10多年後再度獻吻，觀眾對後續劇情的期待也不斷增加，尤其是對鮮于海和成濟妍的感情發展，以及他們如何面對未來的挑戰充滿了好奇。

亮點二：鮮于海悲慘童年

隨著劇情發展，鮮于海的童星之路也被逐步揭開：原來他自小便是母親的搖錢樹，可是他發育太快，無法繼續扮演童星，急功近利的母親於是決定投資「韓國哈利波特」企劃案，豈料導演捲款潛逃，使得鮮母欠下巨額債務最終自殺收場。年紀輕輕的鮮于海發現母親屍身後，獨自操辦喪禮，卻被債主追債、被媒體狂拍，留下巨大的心理陰影，從此身敗名裂的他消聲匿跡，過著歲月靜好的生活。

亮點三：成濟妍及時救援

承接之前劇情，鮮于海答應成濟妍（千瑀嬉飾）的請求，和同屬童星出身的毛泰琳以「國民兄妹」姿態重現經典家庭連續劇；沒想到節目新聞稿曝光後，鮮于海母親因詐騙而自殺一事再次被媒體報道，使他再度陷入當年的痛苦回憶，成濟妍擔心對方恐慌症復發，於是及時趕到更從後熊抱住他，將他從痛苦中拯救出來。

亮點四：我的青春是現在

劇中鮮于海和成濟妍的情感互動被網民笑稱是「純愛戰士」，一舉手一投足仍然帶著初戀悸動，觀眾更指千瑀嬉甚有青春少女味！然而她近日也在綜藝節目上直言：「我的青春好像才剛剛開始，30歲以後產生了『現在想做點甚麼』的想法，我也積極尋找樂趣。」作為人父的宋仲基則笑言：「雖然青春已經過去了，但是我好像從來沒有像現在這樣幸福過；我有了家庭、有了適當的責任感，也讓我更有活下去的慾望。」

亮點五：宋仲基童顏之神

現年39歲的宋仲基向來有凍齡男神之稱，雖然他曾自嘲在不接拍愛情劇就沒有機會了，但是《我的青春》開播後，不少觀眾也被它的童顏震懾！近日他在訪談上被問到維持牛奶肌膚的保養心得，他坦言並沒有特別注重皮膚護理，不過最近沉迷於無麩質飲食：「感覺身體比以前輕盈許多了，身材也變得更加精緻。」他也笑言以前被讚童顏會覺得尷尬，現在卻非常樂意聽到這樣的讚美：「以前說這些話的時候，我都會不好意思；不過現在我也長大了，能夠聽到這樣的話真好，我很感激！」