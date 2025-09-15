王祖藍頭貼「辣妹」胸前照瘋傳　真實關係曝光原來係大恩人

王祖藍與李亞男於2015年結婚，婚後三年抱兩，先後誕下大女王天韻（Gabby）和細女王海靜（Hayley）。王祖藍是圈中出名的愛妻號，自從北上發展賺到豬籠入水後，2015年以李亞男的名義，斥資1.1億元購入白石角逸瓏灣II頂層特色戶，兩夫妻結婚10年一直十恩愛，一家四口生活幸福。不過，近日網上瘋傳王祖藍一張「攬女」相片，被指公然挑戰老婆的底線，引來外界嘩然。

王祖藍同李亞男婚後一直恩愛。（微博@王祖藍）

長短腿之戀，結婚十年。（小紅書@王祖藍）

王祖藍在內地一個音樂會上，被拍得跟一名身材高䠷「索女」緊緊相擁、王祖藍的頭部依偎着對方胸部，雙手環抱纖腰。轉身一看，赫然發現原來這位「高瘦辣妹」竟然是前TVB音樂高層、高海寧舊愛鄧智偉。鄧智偉在演唱會作出中性打扮，穿上通窿白色線衫真空上陣十分性感，再加上他當時紮上髻子，從背後看像極了一位身材高䠷、打扮入時的氣質美女，才引起這場美麗的誤會。

王祖藍頭貼「辣妹」胸前，仲緊緊擁抱。（小紅書圖片）

「索女」身材高瘦。（小紅書圖片）

來係鄧智偉。（小紅書圖片）

現年49歲的鄧智偉曾為TVB創作無數經典電視劇集主題曲，近年以創作歌手身份於內地發展不俗，早前更登上央視新聞，化上濃妝一度成為網上熱話。鄧智偉於9月13日在佛山開《2025 THE THIRTEENTH音樂會》，邀請王祖藍擔任表演嘉賓，二人合唱《跌落凡間的天使》，此作品正是由鄧智偉作曲，王祖藍在台上表示，沒有鄧智偉為他寫這首歌，他也沒辦法追到李亞男。王祖藍和鄧智偉是很好朋友，王祖藍更爆鄧智偉是他的恩人，讓他成功追到李亞男！王祖藍當年他希望用一首歌去追永李亞男，就委託了鄧智偉為他作曲，最後創作了《跌落凡間的天使》，王祖藍不止追到李亞男，現時更組成幸福家庭。

另外，早前王祖藍的妹妹結婚，後者希望哥哥送她一首歌，用來獻給在天上的父親。王祖藍再次拜託鄧智偉，對方一口答應，最後寫成了《放心》。今次音樂會上與兩位好兄弟重逢，難怪表現激動。

王祖藍視鄧智偉係恩人。（小紅書圖片）

鄧智偉近年北上發展。（小紅書@鄧智偉）

鄧智偉曾上央視新聞，化濃妝成為焦點。（小紅書@鄧智偉）