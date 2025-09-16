天王前緋聞女友回復單身靚到發光　生圖驚艷網民：世界級的美

現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘），公認樣靚身材正，是不少男士有心目中的女神，就連天王郭富城都曾傳被她俘虜，因而傳出緋聞。苟姑娘於2018年被「私有化」，下嫁錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William），並舉行童話式婚禮，成為一時佳話。婚後苟姑娘淡出幕前，享受少奶奶生活，惟近年不時傳出她與陸漢洋婚變的消息，引起外界關注。日前，苟姑娘出席活動時，承認已與陸漢洋離婚。而回復單身的她，似乎早已走出情傷，而且狀態絕佳，對比早幾年常被指肥腫難分，如今明顯回勇。生圖曝光後，獲網民一致激讚。

苟芸慧是2009年國際中華小姐競選冠軍。（視覺中國）

當年有傳郭富城與苟芸慧因合作而撻著。（《天機密語》MV截圖）

苟芸慧在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚。（IG@joyfulck）

苟芸慧擁有一副好身材。（IG@joyfulck）

苟姑娘日前獲邀出席活動，有網民將自己現場拍攝的影片分享到社交平台，片中的苟姑娘放下一把黑色長髮，五官精緻迷人，她身穿簡潔的白色T恤搭配牛仔褲，身形明顯清減不少，但瘦人不瘦胸，驕人上圍更顯吸睛，加上甜美靚樣，的確引死人。不少網民都被苟姑娘的逆天神顏吸引住，一致激讚：「她真的長的很大氣的美」、「越來越美」、「很美。全天然那種」、「她是我覺得真的是世界級的美」。

苟姑娘日前出席活動，顏值爆燈。（資料圖片/林迅景 攝）

網民鏡頭下的苟姑娘一樣省鏡。（小紅書）

苟姑娘早年因甲狀腺問題致身形暴脹，高峰期體重更達170磅，不過近年積極減磅的她靠生酮飲食法及做運動成功瘦了一個碼，如今顏值、身形重回巔峰。苟姑娘日前接受傳媒訪問時，被問到朋友們可有介紹合適對象？她笑指緣分可遇不可求，不會刻意強求。對於是否要正式宣布單身後才接受新的追求者，她靦腆地回應，現階段希望專注投入工作，並認為無論有沒有另一半，都應保持獨立，因此暫時不考慮感情事。不過，她強調自己依然對愛情抱持信心，如果緣分來到也不會抗拒，一切順其自然，靜待上天的安排。

至於事業方面是否全面復出？苟芸慧透露即將有新的廣告拍攝工作，感恩觀眾依然記得她。假如有合適的劇本，她亦樂意再次參與劇集演出。她稱目前自己是自由工作者，沒有簽約經理人或公司；她也表示，未來若有合適的機會，並不排除回到無綫拍戲。

苟芸慧早年因甲狀腺問題致身形暴脹。（視覺中國）

高峰期體重更達170磅。（視覺中國）

瓜子臉重現！（IG@joyfulck）

大曬白滑香肩同事業線。（IG@joyfulck）

令人窒息。（IG@joyfulck）