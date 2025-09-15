我愛九龍城第6-7集劇情｜陳家樂帶盧頌恩赴四人晚餐　岑麗香呷醋

【我愛九龍城/劇情/陳家樂/岑麗香/HOYTV】HOY TV首套原創劇集《我愛九龍城》播至第6集。這套由陳家樂、岑麗香、栢天男、敖嘉年同泰臣主演，前《愛・回家之開心速遞》監製林建祥打造的劇集，未開播就已獲不少留意。除了演出陣容帶來熟悉感外，劇情走溫馨、日常、治療路線，相當適合一家大小，收工的上班族收睇！《我愛九龍城》故事以圍繞陳家樂、敖嘉年、泰臣三兄弟的麻雀館為軸心，首集講岑麗香的出現為他們帶來不一樣的景象，更引出了眾人背後的故事。



《我愛九龍城》9月15日 第六集劇情

三喜病情加重，找三元商討，正要開口之際，三飛回來，怒斥三元準備把他倆所住的單位賣掉的決定，三喜連忙調停。三元打算賣掉單位套現後，再租回那裡自住，這樣就可以有錢還給債主大鵬。可惜三元有口難言，不可把真實情況相告，惟有躲回房去，避免加劇衝突。

三喜不想令婉君傷心，選擇繼續隱瞞，買了名貴手錶向她賠不是。婉君看見手錶，破涕為笑，但又擔心三喜愚鈍，會受人欺騙買了假貨。一時間，婉君又回復以前對待三喜的態度，絮絮叨叨，但卻滿是關愛。

三元邀請寶燕參加與嘉琳和俊基的聚餐，寶燕悉心打扮，卻被大家取笑穿得像歌星登台那般。是夜，高級餐廳四人晚餐，不懂英文餐牌及餐桌禮儀，讓三元有點尷尬。三元故意說了些令嘉琳難堪的話語，並帶同寶燕提早離席。俊基看出嘉琳心裡不舒服，翌日來到麻雀館要跟三元好好談談。

《我愛九龍城》9月16日 第七集劇情

俊基與三元來到酒吧，俊基坦言知道三元是嘉琳的初戀，不過二人最後沒走在一起。俊基指嘉琳當三元是最好朋友，昨晚三元那樣對待她，她感到很傷心。俊基希望三元跟嘉琳保持好友關係，以後好好相處，三元默然。

其後，嘉琳身體不適，在九龍城看中醫，並遇上婉君，由她帶到三元家煲中藥。黃昏時，三元回家，瞥見嘉琳在沙發倦倦入睡。婉君向三元交待嘉琳不適，離去前，叮囑三元照料一下嘉琳。適時，太陽餘暉從窗射進廳裡，三元用手替嘉琳遮光線，希望她安睡。嘉琳慢慢醒轉，二人淡淡然而處。

三喜知道三飛想向婉君借貸，沉不住氣，在三元面前向他大興問罪之師，導致三兄弟打鬧一場。三兄弟最終亦道出收藏心底不讓大家知道的秘密。三元說出胡萊生前有五百四十多萬的債務，若未能還清，麻雀館就會被人接收。三飛指他同時讓兩個女人懷有自己的骨肉，不知如何處理。三喜道出最嚴重的事，他有胰臟癌，只得三個月性命。

《我愛九龍城》劇集大綱

HOY TV 首部原創劇《我愛九龍城》於9月8日隆重首播，此劇共10集，每集30分鐘。逢星期一至星期五晚上9時於HOY 77台播出。《我愛九龍城》由陳家樂、岑麗香、栢天男、敖嘉年、泰臣、姚樂怡、盧頌恩（妹頭）、蘇韻姿、李尚正及陳思圻等多位演員主演。故事由陳家樂（飾三弟）、泰臣（飾大哥）和敖嘉年（飾二哥）三兄弟在麻雀館的成長故事展開，劇情穿插多條細膩的感情線。其中，陳家樂與岑麗香飾演青梅竹馬 的角色，將演繹一段深厚動人的情感羈絆。離別九龍城多年的岑麗香因事重返故地，陳家樂 發現自己仍然非常重視對方，可惜岑麗香今次是與由栢天男飾演的男友一齊回港；而泰臣與 姚樂怡飾演夫婦，性格火爆的老婆與懦弱的老公造成一連串衝突；敖嘉年飾演的二哥角色風 流，周旋在蘇韻姿、陳思圻之間；本劇由資深監製林建祥掌舵，除上述演員外，還有許紹雄、 古明華、盧頌恩（妹頭）及李尚正等實力派演員特別客串，為劇集增添意想不到的驚喜。此劇由林建祥監製，張蚊負責美術指導，台前幕後的製作團隊結合了電視界與電影界的專業人才，將為觀眾帶來一部充滿香港特色的劇集。

主要角色

陳家樂 飾演 胡三元（童年：林嘉壹）

岑麗香 飾演 王嘉琳（童年：林嘉懿）

栢天男 飾演 虞俊基

敖嘉年 飾演 胡三飛（童年：夏子浠）

泰臣 飾演 胡三喜（童年：卓爾諾）

許紹雄 飾演 胡萊

固定角色

陳思圻 飾演 歐樂童

蘇韻姿 飾演 趙靜雯

姚樂怡 飾演 朱婉君

盧頌恩 飾演 寶燕

李尚正 飾演 合仔

古明華 飾演 麥光

張明偉 飾演 地產仔

黎彼德 飾演 家興

李麗霞 飾演 泰嬸

鬼塚 飾演 大鵬

徐志雄 飾演 鐘馬仔

七仙羽 飾演 鐘馬仔女友

麥家琪 飾演 琳母翠晶

利穎怡 飾演 女記者