歡樂家長群2劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《歡樂家長群第二季》陸劇又名歡樂家長群2，有馬廣源作為編劇，李少飛為執導，由張嘉益、陳好領銜主演的一套以現代家庭為題材的電視劇。今季故事延續第1季，上季古靈精怪的輕喜劇基調獲得不錯的成績，今次加入新角色，並與《小巷人家》《少年派》夢幻聯動，令人十分期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧欢乐家长群定档版@Weibo

《歡樂家長群第二季》電視劇情大綱

2024新學年開始，三組有趣家庭的父母與孩子再繼續歡樂成長，透過家長群、興趣班群等社交平台，串聯起生活中的矛盾與溫馨成長。

劉向上、戴靜家庭：無老人家協助，劉向上（張嘉益 飾）和戴靜（陳好 飾）下班後還要照顧孩子，劉果寧（汪煜軒 飾）為了競選班長費盡心思、招數盡出，引發攀比風波，最終順利畢業升初中。女兒劉果寶（衛諾謹 飾）卻過於佛系，令父母焦慮。劉向上為了支持戴靜的工作，不僅要應對家長群，還要回覆托管群、業主群、興趣班群等，被信息量逼到崩潰，一度在家嚴禁提及「群」這個字。

楊明彪、景婷婷家庭：景婷婷（凌孜 飾）生下三胎後體力不支，楊明彪（趙達 飾）一邊督促初一（殷晨曦 飾）的學業，一邊照顧三個孩子。長子十五（任麒光 飾）初中畢業後希望出國留學，父親因經濟壓力和教育理念不同，兩父子發生矛盾，最終在機場和解，十五順利出國留學。

唐曉薇、馬英傑家庭：唐曉薇（王曉晨 飾）在前夫馬英傑（劉芮麟 飾）的承諾下決心創業，但馬英傑得一想二，以「絕食追妻」求復婚並想要二胎。曉薇對馬英傑的「躺平」態度感到卻步，兒子糖豆（孫思程 飾）成為小暖男，調和家庭矛盾。最終，馬英傑忙於工作，孩子們也不經意逐漸長大。

《歡樂家長群第二季》播出時間｜最新追劇日曆

《歡樂家長群第二季》電視劇幾時播? 《歡樂家長群第二季》一共有40集，由湖南衛視、芒果TV播放，2025年9月15日18:00起，芒果TV會員首播4集，之後每日更新1-2集，SVIP每日搶先看1集；而非會員就由9月18日20:10起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

《歡樂家長群第二季》演員

張嘉益 飾 劉向上

老婆工作，他負責應付各種家長群組，面對過多信息量接近崩潰

陳好 飾 戴靜

同時面對職場晉升與育兒壓力

王曉晨 飾 唐曉薇

開始創業，前夫提出復婚和生二胎，但被前夫躺平的態度感到遲疑

趙達 飾 楊明彪

因老婆生育後體力不支，他需要一人照顧三個孩子，兒子想出國留學，大家發生衝突