女神配對計劃｜李芷晴拒愛Jacob被鬧玩嘢 網民：單身一世啦拜金女

【女神配對計劃/結果/葉蒨文/梁敏巧/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀】TVB戀綜節目《女神配對計劃》為5位「女神」葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏及羅毓儀進行戀愛配對，節目昨晚終於迎來結局，最後葉蒨文和曾展望（GM）、梁敏巧和劉啟進（Matt）、羅毓儀和林俊其（Kris）三對男女配對成功；而李芷晴則配對失敗，雖然林焌堯（Jacob）有意與她發展，但她卻派「好人卡」，落淚表示：「經過呢個旅程，我了解自己多咗好多，亦都可能開始釐清到自己過往嘅愛情經歷點解都唔係太順利，但我覺得我……喺呢個旅程裡面更加了解到自己太過戀愛腦，諗得唔夠清晰、清楚，就去開展一段關係。如果我貿貿然去做一個咁重要嘅決定，係對大家都唔公平，所以……對唔住，多謝你。」

李芷晴周旋於三男之間，但最終一個都冇揀。（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴之後再解釋，若一個人連愛自己都未學懂，又怎能愛別人，指拒絕Jacob非因對方有問題；而Jacob聞言也相當心痛，並體諒對方。不過一眾網民就鬧爆李芷晴，指她只想收兵、唔知自己想點、不想拍拖又參加配對節目等等，李芷晴昨日在社交平台出post預告《女神》結局，下面都是一片罵聲，網民留言：「其實你參加嚟做咩？」「我一直以為STEP都幾鐘意Jacob.原來係一場誤會？」、「成日講話睇feel，真係唔覺你睇feel，似睇金多d」、「Jacob真係慘 如果你唔中意人 一早就唔好對人好似有意思咁啦，當人小丑🥲🥲」、「單身一世啦 拜金女」、「你真係似本身都好似有啲問題 扭扭擰擰 驚自己嫁唔出都真係合理。」

李芷晴喊住拒絕Jacob，表示：「喺呢個旅程裡面更加了解到自己太過戀愛腦，諗得唔夠清晰、清楚，就去開展一段關係。如果我貿貿然去做一個咁重要嘅決定，係對大家都唔公平。」（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴之後再解釋，若一個人連愛自己都未學懂，又怎能愛別人。（《女神配對計劃》截圖）

Jacob指會體諒李芷晴的決定，更表示很心痛她。（《女神配對計劃》截圖）

網民不解為什麼李芷晴一邊說害怕單身一世、上節目配對，一邊卻又拒愛追求者。（Threads@step_bystep）

網民指從節目早期的互動所見，一直都以為李芷晴對Jacob有感覺，想不到她最終竟然拒愛。（IG@step_bystep）

網民睇得相當投入，特地開post鬧李芷晴唔知想點，指她似玩弄幾位追求者。（Threads）

不過也有人覺得李芷晴應忠於自己選擇，不用為拍拖而拍拖，又認為雖然她未有從節目中配對成功，但相信她有「個人成長」這些更寶貴的得著，例如：「我有Step咁靚，我都慢慢揀啦，宜家買棵菜咁求其咩！」、「只係一個節目，唔啱嘅話真係唔好勉強，唔駛向任何人交待。」有網民祝福她，指幾個月時間節目未必夠了解一個對象，建議她可在鏡頭外再認識Jacob及決定要否交往。

雖然罵聲一片，更有人稱：「單身一世啦拜金女！」不過都有部份網民認為李芷晴不用勉強自己與任何人發展。（IG@step_bystep）