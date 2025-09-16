譚詠麟兩字形容爸爸在他心中形象　感慨：現在的安穩日子來之不易

年年廿五歲的譚詠麟，人稱樂壇「校長」，不遺餘力提攜新人，而他爸爸譚江柏也非常猛料，除了是香港球壇名宿外，更曾參與抗日戰爭，適逢今年是中國⼈民抗戰勝利八⼗周年，譚詠麟早前應邀出席一個由傳媒機構與作家屈穎妍特別合著的新書分享會，席間，校長憶述爸爸當年抗日事跡，更以兩字形容爸爸在他心目中的形象。

譚詠麟日前出席一個由傳媒機構與作家屈穎妍特別合著的新書分享會。（微博@譚詠麟）

譚校長爸爸譚江柏當年由於要坐「波監」，加上中日戰爭緣故，返回了內地，在滇緬公路協助運輸抗日物資，直至第二次世界大戰結束，才再回港定居。影片中，譚詠麟收起一貫的風趣幽默，認真地說：「我們現在的安穩日子，是來之不易。」他直言，「家父譚江柏，一向以來在我心目中都是英雄！」譚詠麟解釋視家父為英雄的原因，是因為他兒時經常在家門看到有些人列隊在喊其父司令，「當時（抗戰期間）因為那些日本仔，封鎖了滇緬公路，而且是唯一一條補給線，白天走不了車的，夜晚在九曲十三彎的公路上，每一次都有一、兩百輛運輸車是摸黑上山，如果有一點點燈，日本仔都會來炸，所以在開不了燈的情況下，萬一有車滾下來，就會造成連環撞車，那就十幾輛車報銷，兼人命都會損失。」譚詠麟稱當時家父他們想到一個方法，就是不開燈，民兵和軍隊靠月色，在拐彎處揮動白布，讓司機看到前面有彎位，不能再前行，他們就是這樣來行車運送物資。

譚詠麟分享爸爸當年抗日事跡。（小紅書）

不少網民看完影片都留言向譚父致敬：「向校長尊翁致敬！向抗日英雄致敬！」、「真正的英雄，是家國情懷」、「光榮！好帥的譚伯」；同時也盛讚校長是愛國藝人，直言家庭文化傳承是多麼重要：「一脈相承的愛國情懷」、「優秀刻在基因裡」。