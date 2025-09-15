70歲「TVB御用惡爺」挑戰珠峰　上山落斜無難度：騎到不能騎再算

現年70歲的鄭恕峰（暱稱：基爺）曾效力亞視長達30年，離開亞視後以特約演員身份參與無綫（TVB）劇集，專演「蝦蝦霸霸」的黑社會大佬角色，曾在綜藝節目《Sunday好戲王》得到「黑幫王」的「另類好戲王」獎項。

鄭恕峰經常演惡爺角色。（劇集截圖）

鄭恕峰曾在綜藝節目《Sunday好戲王》得到「黑幫王」的「另類好戲王」獎項。（抖音截圖）

鄭恕峰經常演惡爺角色。（抖音@鄭恕峰）

近年鄭恕峰長駐內地，喜歡在抖音平台分享生活日常。日前他透露自己成功挑戰拉薩珠穆朗瑪峰（珠峰），前一天他拿着入場門票，哈哈大笑說：「今日踩去珠峰大本營唔講得笑，睇吓邊個高原反應」。翌日成功登山，鄭恕峰說話時有點氣喘：「珠峰大本營，完成嘞，雖然唔係咩創舉，但對於一個70歲老人嚟講，都算係一個值得懷念嘅好日子。可能有啲人話基爺，你都唔係踩人力車上嚟，你踩電動車上嚟，電動又好人力又好，冇所謂啦，我都71歲咯，你仲想我點吖，大佬，多謝大家支持」。獲不少網民讚：「身體太好了！」、「不服輸！不服老！」、「比周潤發身體更好」。

鄭恕峰好開心！（抖音@鄭恕峰）

準備挑戰珠峰。（抖音@鄭恕峰）

70歲挑戰成功！好犀利！（抖音@鄭恕峰）

鄭恕峰熱愛踩單車，尤其喜歡挑戰高低不平及險峻的山路，在懸崖邊及落斜路亦「冇有怕」，完全不像70歲的老人。早前他在內地參加單車比賽，接受內地媒體訪問時透露騎單車已有年，他說：「我今年70歲，騎自行車大概40年吧，南昆山以前我常去，我去的時候差不多30年前。那時很胖，拍武打片的時候跳不起來，然後人家笑我，你這麼胖怎麼能拍武打片，那我就選擇一個運動去減肥，繼續騎車，騎到不能騎再算吧。」

鄭恕峰好鍾意踩單車上山。（抖音@鄭恕峰）

+ 2

鄭恕峰接受內地傳媒訪問。（抖音@鄭恕峰）

鄭恕峰希望：「騎到不能騎再算。」（抖音@鄭恕峰）