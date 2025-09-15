周永恆街頭自彈自唱新作　網民驚訝音樂才華：唱得好過好多人

周永恆早年負面新聞纏身，過往曾因藏毒、傷人、家暴、刑事恐嚇、襲擊警員而被起訴及判監，不過近年腳踏實地做人，形象開始有好轉。本年初他因為在天水圍踩「風火輪」被捕，雖然違法，但由於他近年原來做外賣員，事發時正在送外賣，網民都不免對他多了幾分同情，覺得他起碼自力更生。而他又透露，自己因被捕暫停外賣員工作後，轉行做裝修。

周永恆月前因駕駛「風火輪」被捕。（網上影片）

周永恆最終轉職做裝修工人。（網上影片）

周永恆透露自己跟朋友合資開公司接裝修工程，坦言市道艱難，希望大家給他機會。（網上影片）

周永恆落手落腳做裝修，透露每日約搵到1,000元。（網上影片）

近日有Busker在街頭演唱時，就碰到周永恆在旁自彈自唱，染了一頭金髮、身穿灰色背心的他非常有感情，網民驚嘆他原來都幾唱得，指很可惜其音樂才華歷年來都被花邊新聞掩蓋。網民留言：「佢應該仲有keep住玩結他。真係鍾意音樂」、「佢唱得好過好多performer。」、「佢手結他有練開。」、「佢busking我會企喺度聽。」同時也有很多網民「恨鐵不成鋼」、「淨係彈得有拍子都唔係人人做到」，形容他：「一手靚牌，自己打爛」、「佢係有才華，但人格出事。」

近日有Busker在街頭演唱時，就碰到周永恆在旁自彈自唱。（Threads@cbhk_0912）

從歌聲聽出周永恆非常有感情，網民驚嘆他原來都幾唱得，指很可惜其音樂才華歷年來都被花邊新聞掩蓋。（Threads@cbhk_0912）

而發文及拍片的那位Busker都有幫周永恆講說話，指每個人都會犯錯，無謂判人「無期徒刑」，除了表示：「希望佢真係有改變，同埋用佢才華黎貢獻下。唔好浪費佢才華，我今日聽佢過幾首歌真心想聽佢錄音版。」外，他更透露原來周永恆所演唱的歌曲，是近日創作的作品。

網民驚訝周永恒原來很有才華。（Threads）

網民讚周永恒唱得很好，結他亦明顯有持續練習。（Threads）