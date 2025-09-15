黃日華出席明星隊活動激動發言　因一事真情流露即場流下男兒淚

現年64歲的黃日華，昔日參與多套膾炙人口的劇集，尤其《射鵰英雄傳》裡面「郭靖」一角，至今仍是經典中的經典。近年黃日華淡出幕前，主力參與香港明星足球隊活動，對球隊有著深厚的感情，就算之前腳傷，依然手撐柺杖堅持隨隊出賽。而近日網上流傳片段，這位硬漢在出席香港明星足球隊活動時，罕有地在鏡頭前情緒激動，流下男兒淚。

黃日華當年是tvb五虎將之一。（視覺中國）

黃日華近年活躍香港明星足球隊。(胡凱欣 攝)

黃日華之前在友誼上與對方球員的一次碰撞，賽後引起網民熱議。（網上片段）

黃日華早前腳傷堅持出席球隊訓練。（截圖）

香港明星足球隊成立於1986年，目的是想整個演藝圈凝聚一起，並將踢球所得的錢，放進去慈善基金，然後專門幫助一些貧窮和需要幫助的人。球隊明年便踏入40年，陣容經歷多次演變，而去年更傳來「分家」消息，陳百祥另起爐灶搞「精裝明星足球隊」，並積極搶人才，招募王敏德、王晶、馬國明、林文龍、洪天明等加入，他否認不和，表示「合久必分，分久必合」，自己純粹想球隊年輕化。雖然早前譚詠麟生日，陳百祥也有現身祝賀，以行動粉碎傳言，但外界普遍認為團隊已不復當初。而近日，黃日華在香港明星足球隊活動上的一番說話，更似有意所指。

香港明星足球隊成立於1986年。（黃庭鋒 W.T.F@小紅書）

精裝明星足球隊陣容。（香港明星经纪K.C.@小紅書）

去年汕頭友賽，是阿叻最後一次以香港明星足球隊隊員身分出賽。（香港明星足球隊@微博圖片）

阿叻陳百祥早前亦有出席譚詠麟生日派對，搭膊頭合照，以行動粉碎不和傳聞。（譚詠麟微博）

片中黃日華在隊友何家勁、林迪安的陪伴下發言。他語重心長地表示：「我覺得香港明星足球隊，唔係屬於一個人，係屬於我哋大家。」話音剛落，黃日華便開始情緒激動，聲音哽咽，一旁的何家勁上前拍肩安慰。黃日華接著呼籲：「大家真係可以攞出你哋嘅真心，讓我哋香港明星足球隊，繼續可以延長落去，再一起玩多幾十年。」林迪安也補充說：「我真係希望大家衷心為我哋呢個明星足球隊，嗱！唔好講錯，係香港明星足球隊，永遠都要踢開心足球！」而黃日華的真情流露獲網民激讚真性情。

黃日華片中表示香港明星足球隊唔係屬於一個人，係屬於大家。（小紅書）

黃日華越講越激動。（小紅書）

更流下男兒淚。（小紅書）

林迪安補充說，大家不要說錯，他們是香港明星足球隊。（小紅書）