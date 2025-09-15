翻版朱玲玲內地搵食大跳抖音舞吸客　重現古裝打扮令人眼前一亮

現年43歲的前TVB「御用丫鬟」陳思齊（前名陳凱怡）2000年參選港姐，當年她只有18歲，被外界封為「翻版朱玲玲」。雖然大熱倒灶五強不入，但陳思齊仍順利簽約成為TVB旗下藝人，多年來演過不少「妹仔」、「丫鬟」角色，可惜發展平平；其後陳思齊曾過檔港視連拍了六部劇集，但最後不獲發牌，陳思齊亦無奈淡出，並轉行任職音樂治療及香薰按摩師。

陳凱怡18歲時參選2000年港姐，係當年大熱之一，後來改名陳思齊。（TVB電視截圖）

陳思齊做過好多妹仔角色。(網上圖片)

陳思齊已經43歲，但Keep住童顏。（小紅書@陳思齊）

陳思齊加入蔡淇俊直播行列。（小紅書）

近年，陳思齊還轉戰內地，加入由蔡淇俊創立之品牌團隊，於佛山禪城創意產業園展開直播帶貨業務，決心開創事業第二春，而為「吸客」，陳思齊近日還挑戰大跳抖音舞，而網民出奇沒有彈之外，還大讚她跳得賣力，其古裝打扮更令大家眼前一亮。

陳思齊挑戰抖音舞。（小紅書）

非常投入。（小紅書）

陳思齊即時攰到成個人蹲下，喘晒大氣。（小紅書）

近日，有網民在社交平台分享陳思齊大跳抖音舞《勝利之舞》和《大展鴻圖》。片中，陳思齊一改平日素顏示人的樸實形象，以一身古裝打扮示人，化上精緻妝容的她，頂著酷熱天氣，在鏡頭前賣力勁跳《勝利之舞》，音樂一停，只見她即時攰到成個人蹲下，喘晒大氣，但轉頭又移師室外，繼續《大展鴻圖》，非常敬業。

陳思齊轉頭挑戰《大展鴻圖》。（小紅書）

網民大讚。（小紅書）

而最令人意想不到的是，以往港星跳抖音舞，難免會被網民嘲諷尷尬，但今次陳思齊的演出，卻獲得不少讚好，網民紛紛留言：「就穿這個衣服直播，肯定很討喜」、「跳得不錯呀」、「她好適合古裝」、「業務能力真好」；也有網民大讚其顏值：「平時都素顏朝天，化了妝好靚」、「她的臉辨識度很高」、「一化妝就靚」。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）