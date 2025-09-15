關智斌讚張致恒黑雨搬雪櫃有擔當　回應BOYZ合體開騷可能性

關智斌（Kenny）近日忙於準備演唱會，但今日就抽空出席品牌活動，早前在戶外Show大Show一身爆肌的他，受訪時被問演唱會是否會除衫，他坦言已當是標準配置，會融合於表演呈現，希望能有不一樣的效果。而早前他於健身房巧遇Tyson Yoshi，被問起此事他自謙：「我同佢真係唔係同一個Level，佢係胸神嚟，太勁。我哋咁啱喺附近住，所以喺健身房撞到，之後有一齊操吓。我有唔小心篤吓佢，都好澎湃！又有啲堅硬得嚟又有彈性。」但他無意以Tyson Yoshi為目標，覺得如果將自己個樣拼落Tyson Yoshi的身材都不合襯，因自己不夠剛強。

關智斌忙於開演唱會，但今日（15日）就出席品牌活動。（葉志明攝）

關智斌（Kenny）被問演唱會是否會除衫，他坦言已當是標準配置，會融合於表演呈現，希望能有不一樣的效果。（葉志明攝）

講到與Tyson Yoshi一齊做Gym，他封對方為「胸神」，更表示：「我有唔小心篤吓佢，都好澎湃！又有啲堅硬得嚟又有彈性。」（葉志明攝）

BOYZ前隊友張致恒（Steven）近日為養家轉行做搬運工，更被影到在黑色暴雨下冒雨搬重型雪櫃，Kenny認為是好事，並說：「係好有擔當、好有交帶嘅一件事，我覺得每個人都係，為咗自己嘅事去負責任。」他透露間中有跟對方聯絡，但僅限於過時過節講生日快樂、恭喜發財之類，對於將來會否有機會再合體開演唱會，Kenny未有落閘，但就說：「我覺得我哋要等到一個啱嘅時機，等大家都同頻率，ready嘅時候就可以做呢件事。（點為之同頻率？）到同頻率嘅時候自然會知，只要信不要問。」

講到前隊友張致恒近日為養家轉行做搬運工，更被影到在黑色暴雨下冒雨搬重型雪櫃，Kenny認為是好事，並說：「係好有擔當、好有交帶嘅一件事，我覺得每個人都係，為咗自己嘅事去負責任。」（葉志明攝）

對於將來會否有機會再合體開BOYZ演唱會，Kenny未有落閘，但就說：「我覺得我哋要等到一個啱嘅時機，等大家都同頻率，ready嘅時候就可以做呢件事。（資料圖片）