俠醫｜丁子朗人前人後兩個樣　為打垮陳豪不惜敲爆自己個頭

TVB劇集《俠醫》轉眼間已經播出第3週，「新一代奸仔」鄧世鏗（丁子朗 飾）真的是殺人放火、姦淫擄掠什麼壞事都做齊，就是不幹好事。昨日（15日）一集中，丁子朗收買劉佩玥得悉陳豪的「脈脈通」有什麼新搞作，最後丁子朗得到了兩支藥油的範本。

丁子朗真的是殺人放火、姦淫擄掠什麼壞事都做齊，就是不幹好事。(《俠醫》截圖)

丁子朗真的是殺人放火、姦淫擄掠什麼壞事都做齊，就是不幹好事。(《俠醫》截圖)

丁子朗收到範本後得知「紅花」是藥油中的主要材料，他收購了市面上大部分的紅花，目的就是為了要打垮陳豪。劉佩玥「良心發現」把20萬的支票退回丁子朗，但丁子朗覺得她是嫌錢少所以馬上加碼至100萬，但劉佩玥表示自己不會出賣陳豪，結果得到丁子朗的冷言冷語：「你唔係鍾意咗我表哥啊？你覺得佢會鍾意一個靠同人瞓嚟開床單嘅女人咩？一口價100萬，呢個價錢你瞓幾多轉都賺唔到。」丁子朗認真嘴賤，說話完全不留情面。

丁子朗收到範本後得知「紅花」是藥油中的主要材料，他收購了市面上大部分的紅花。(《俠醫》截圖)

丁子朗收到範本後得知「紅花」是藥油中的主要材料，他收購了市面上大部分的紅花。(《俠醫》截圖)

丁子朗收到範本後得知「紅花」是藥油中的主要材料，他收購了市面上大部分的紅花。(《俠醫》截圖)

劉佩玥「良心發現」把20萬的支票退回丁子朗。(《俠醫》截圖)

劉佩玥「良心發現」把20萬的支票退回丁子朗。(《俠醫》截圖)

劉佩玥「良心發現」把20萬的支票退回丁子朗。(《俠醫》截圖)

陳豪與馬貫東去找丁子朗「講數」，陳豪質問他為何要做損人不利己的事，丁子朗亦不怕撕破面具的跟他說：「我係要搞你啊，啲紅花我真係一啲用處都冇，我寧願擺喺個倉吽臭都唔畀你，吹啊！」當然衝動的馬貫東受不住丁子朗的言語挑釁，最後拿著煙灰缸衝上前想打在丁子朗的頭上。

陳豪與馬貫東去找丁子朗「講數」。(《俠醫》截圖)

陳豪與馬貫東去找丁子朗「講數」。(《俠醫》截圖)

丁子朗亦不怕撕破面具。(《俠醫》截圖)

丁子朗亦不怕撕破面具。(《俠醫》截圖)

當然衝動的馬貫東受不住丁子朗的言語挑釁，最後拿著煙灰缸衝上前想打在丁子朗的頭上。(《俠醫》截圖)

當然衝動的馬貫東受不住丁子朗的言語挑釁，最後拿著煙灰缸衝上前想打在丁子朗的頭上。(《俠醫》截圖)

在最後一刻被陳豪阻止，但是「奸到出汁」的丁子朗竟然自己敲打自己的頭至頭破血流，再誣捏馬貫東把他打傷。因為煙灰缸上有馬貫東的指模，所以他逃不了關係被帶回警局，而丁子朗則被送到醫院。丁子朗一見到媽媽江欣燕馬上變得弱者，指是馬貫東把他打成這樣：「個供應商冇貨畀佢，佢就瀨落我嗰度，佢哋突然走過來兇我。」更指陳豪作為表哥都不幫助他，挑起江欣燕的憤怒，江欣燕表示要與陳豪母子割蓆，而丁子朗在江欣燕離開病房後馬上變回「奸樣」，未知他在盤算什麼。

馬貫東在最後一刻被陳豪阻止。(《俠醫》截圖)

丁子朗竟然自己敲打自己的頭至頭破血流。(《俠醫》截圖)

因為煙灰缸上有馬貫東的指模，所以他逃不了關係被帶回警局。(《俠醫》截圖)

丁子朗一見到媽媽江欣燕馬上變得弱者，指是馬貫東把他打成這樣。(《俠醫》截圖)

丁子朗一見到媽媽江欣燕馬上變得弱者，指是馬貫東把他打成這樣。(《俠醫》截圖)

丁子朗一見到媽媽江欣燕馬上變得弱者，指是馬貫東把他打成這樣。(《俠醫》截圖)

丁子朗在江欣燕離開病房後馬上變回「奸樣」，未知他在盤算什麼。(《俠醫》截圖)

丁子朗在江欣燕離開病房後馬上變回「奸樣」，未知他在盤算什麼。(《俠醫》截圖)