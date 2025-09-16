盲盒鐵路遊｜陳懿德化京劇妝被馬貫東暗串肥　仲要畀丁子朗諷刺

無綫（TVB）全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》由丁子朗（丁丁）、馬貫東、陳懿德（德德）、林秀怡、鄭衍峰、王嘉慧輪流以組合形式主持，昨日（15日）播出第一集，丁子朗、陳懿德及馬貫東率先登場，他們三人連夜坐火車到北京。陳懿德更在節目組安排下挑戰傳統京劇妝，以「虞姬」的造型登場。

第一集，丁子朗、陳懿德及馬貫東率先登場。(《盲盒鐵路遊》截圖)

陳懿德更在節目組安排下挑戰傳統京劇妝。(《盲盒鐵路遊》截圖)

陳懿德化好妝後好像易容般，把刀架在馬貫東頸上後問他自己漂不漂亮，馬貫東馬上俗辣的說：「你不嬲都靚啦，我上高鐵嗰下已經話你靚，但係依家個妝再靚啲，我覺得好襯你，個髮片將你面形收細咗，將你嗰啲肥肉呢......」雖然陳懿德化好妝後有模有樣，與京劇妝亦很配，但是「衰收尾」。

陳懿德化好妝後好像易容般。(《盲盒鐵路遊》截圖)

陳懿德把刀架在馬貫東頸上後問他自己漂不漂亮。(《盲盒鐵路遊》截圖)

馬貫東笑指陳懿德應該要帶著京劇妝去下一個地點，於是丁子朗、陳懿德及馬貫東就擺好姿勢為這一節畫下句號。但擺好姿勢後突然陳懿德一個「乞痴」，就把原有的美感破壞了，丁子朗馬上跑走並諷刺：「陳懿德，你真係型唔過兩秒！」

丁子朗、陳懿德及馬貫東就擺好姿勢為這一節畫下句號。(《盲盒鐵路遊》截圖)

擺好姿勢後突然陳懿德一個「乞痴」，就把原有的美感破壞了。(《盲盒鐵路遊》截圖)