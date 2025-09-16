陳冠希訪問梁朝偉被對方讚好潮 希哥即回：你型我好多，大佬

陳冠希主理的YouTube頻道ZONED最近訪問梁朝偉，二人在片中尤如朋友對話，陳冠希問梁朝偉「你係訓得好定唔好嘅人？」偉仔答：「唔好，因為太多嘢諗⋯⋯譬如要演啲新角色，我要成日諗，要諗啲未做過嘅嘢⋯⋯」，對談很生活化，令觀眾好像看到二人的真實性格，非常吸引。

陳冠希面對著梁朝偉超級認真，他先問梁朝偉有沒有偶像，梁朝偉亦表示從小至大時都有不同的偶像：「有時運動你會有一個idol，一排之後你可能電影又有一個idol，譬如好似李小龍咁。」當陳冠希了解完梁朝偉的偶像方面問題後，再問到他其他問題。

梁朝偉被陳冠希問到他的造型是自己弄還是出自造型師的手筆，梁朝偉指是自己弄的：「因為我時時覺得着衫唔係着畀人睇嘅，其實係着畀自己睇，即係好玩嘅。咁好多時候，所以我一定要自己出去買，又要啱身，又要改到自己好啱身，我好怕嗰啲唔啱身嘅衫。同埋我鍾意有時放啲小detail落去。」梁朝偉又指陳冠希之前送他的鴛鴦鞋，他亦有穿去威尼斯並且為它而作出配搭。梁朝偉覺得要有幽默感才會有趣，但他亦很謙虛的跟陳冠希說：「咁我梗係冇你咁潮啦。」陳冠希即回：「唔係唔係，你型我好多，大佬。」

梁朝偉被陳冠希問到他的造型是自己弄還是出自造型師的手筆，梁朝偉指是自己弄的。

梁朝偉指張叔平給了他不少意見：「我有一啲好朋友啦，就好有fashion sense，即係好似張叔平。咁佢時時都畀好多意見我。」可以讓陳冠希爆發出謙虛的態度，相信他是打從心底的尊敬梁朝偉。

