陳展鵬新造型離奇撞樣迪士尼生蠔BB　高EQ回應「亞視味」留言

視帝陳展鵬昨日（15日）在社交平台分享自己進行頭髮護理的照片，還詳盡分享心路歷程，他說：「做完上色或漂完頭，一定要做個深層清潔，清除雜質污糟嘢，確保毛囊乾淨。但係問題嚟啦，但做完深層清潔，會唔會又甩色，咁咪得個搞字，變咗徒勞無功？」其本意是討論染髮後的頭皮清潔問題，沒想到頭上的藍灰色加熱帽，竟意外成為網民的焦點！

陳展鵬去做頭髮護理，其「包頭」造型竟引起網民熱議。（Threads@rucochan）

相中陳展鵬身穿薄荷綠色上衣，頭上戴著高身的藍灰色加熱帽，網民立即發現這個配色和造型，竟與近日突然人氣急升的迪士尼動畫《愛麗絲夢遊仙境》角色「生蠔BB」（Oyster Baby）驚人地相似，有如「低成本cosplay」！網民隨即製作對比圖並在網上瘋傳，笑言他已由「好鵬友」升呢做「蠔鵬友」！此外，也有人指他酷似《阿森一族》(The Simpsons) 的Simpson太太、《毛百萬》的同名主角、台劇八點檔《風水世家》的「頭髮骨折」女角等等，陳展鵬都在用Gif圖、「Haha」、「呢個OK喎」等回應，不怕被開玩笑。

網民覺得無論是造型還是配色，都激似迪士尼動畫《愛麗絲夢遊仙境》人氣角色「生蠔BB」！

還有「毛百萬」。（Threads@rucochan）

Simpson的太太。（Threads@rucochan）

陳展鵬亦有回覆網民對造型的聯想。（Threads@rucochan）

這個《風水世家》經典「頭髮骨折」Meme圖，展鵬就用Leonardo DiCarpio的拍手Gif圖回覆。（Threads@rucochan）

除了「撞樣」討論外，有網民在陳展鵬的Threads帖文下留言，直指他「終於搣甩亞視味」，面對這個圈中人或視為貶義的「亞視味」標籤，陳展鵬不但沒有迴避，更大方回應：「冇得甩㗎，每個人都有走過嘅路，好與壞都係自己嘅，應該向前看，唔係我你點會記得亞視…😂😂😂😂情懷🤞🏻加油啊朋友」回覆盡見飲水思源及豁達，其實早前都有網民重貼陳展鵬的亞視月曆，他也笑說：「睇嚟你好鍾意呢幅相喎，淨係cap我個樣好啦，唔好搞田蕊妮啊好啊😂😂😂」

陳展鵬大方回應「搣甩亞視味」留言：「冇得甩㗎，每個人都有走過嘅路，好與壞都係自己嘅，應該向前看，唔係我你點會記得亞視…情懷，加油啊朋友」（Threads@rucochan）