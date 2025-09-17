馮盈盈緊身Tee曬屈機線條　心口「動感獅峰」令人驚嘆：二度發育

現年31歲的前港姐冠軍馮盈盈，雖然近段時間沒有劇集出街，但她趁這段時間積極自我增值作多元發展，除了擔任司儀工作外，又重返校園修畢食品市場管理及營銷學碩士學位，散發知性美。而且她更嚴格管理身形，靠做Gym練出完美體態。早前在港姐決賽當晚以一襲低胸吊帶金色晚裝驚艷全場的她，近日風格一轉不騷性感，大玩可愛風，同樣沒有令網民失望！

馮盈盈近年積極自我增值，散發知性美。（IG@crystalfyy）

馮盈盈去年7月碩士畢業。（IG@crystalfyy）

也不乏展示性感一面。（IG@crystalfyy）

馮盈盈早前在港姐決賽當晚，以一襲低胸吊帶金色晚裝驚艷全場。（資料圖片/陳順禎）

馮盈盈近日在社交平台分享身穿緊身露腰T恤的照片，衣服印有可愛小獅子圖案，少女感滿滿。她寫道：「這件小獅子T恤買了一段時間，因為覺得上面的圖案很可愛一直很喜歡，但總是沒勇氣穿，趁着身形清減了，終於試了一下意外地還挺合身，有種回到讀書時期的感覺」。

馮盈盈近日在社交平台貼出可愛風新相。（IG@crystalfyy）

充滿青春氣息。（IG@crystalfyy）

照片中，馮盈盈留著一頭氣質中分長髮，精緻五官更顯突出，但最吸睛的無疑是她身上的緊身露腰T恤，雖然衣著看似密實，僅露出纖腰，但卻完全無法掩蓋其豐滿的驕人身材，T恤上的兩隻小獅子圖案，被她的曲線撐得極具立體感，栩栩如生，視覺效果震撼網民眼球。

大騷纖腰。（IG@crystalfyy）

穿出立體感。（IG@crystalfyy）

貼文發佈後不足一日迅速吸引近萬點讚，網友紛紛留言讚嘆，群情洶湧：「好看，迷人」、「撞鬼囉，咁靚嘅」；更有網民將焦點放在「立體化」的小獅子圖案上，笑言：「獅子雙峰突起」、「二度發育」等，激讚馮盈盈越來越索。

馮盈盈透露身形清減了才敢穿著衣服。（IG@crystalfyy）

馮盈盈有段時間被指過瘦如同紙片人。（IG@crystalfyy）

盈盈經常騷身材。（IG@crystalfyy）

馮盈盈係2016年港姐冠軍。（IG@crystalfyy）