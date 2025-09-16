賭王千金何超雲與消防未婚夫驚爆復合？　IG一舉動力證藕斷絲連

現年36歲賭王三房千金何超雲2022年與職業消防隊長Douglas訂婚，一度高調曬恩愛，被指感情穩定，但婚期尚未確定。惟早前傳出兩人感情生變，何超雲突然清空自己社交平台上與Douglas的合照，疑似暗示兩人分手，Douglas亦多次缺席何家活動。惟何超雲日前突然出現一舉動，被爆疑似復合？

何超雲近一個月周遊列國，都未見Douglas身影。（IG：@florinda.ho）

日前有網民發現疑為Douglas的Instagram帳戶，帳戶中全是風景照，與熱愛攝影的Douglas不謀而合，而何超雲亦有追蹤該帳戶。該帳戶於9月3日上載了多張國外風景照，帖文標註倫敦諾丁山（Notting Hill），何超雲讚好該則帖文，似乎關係良好。何超雲於9月8日曾上載歐洲旅行的貼文，又到了巴黎鐵塔打卡，疑似與Douglas兩個人一起到歐洲旅行；加上何超雲仍有追蹤Douglas的私人帳戶「itsdouglaswong」，兩人疑似復合，又或感情轉趨低調。

早前一度有傳何超雲與Douglas兩人已分手。 (資料圖片)

何超雲於2010年曾與皮草太子爺王大業交往，談了短短半年便結束。2011年，何超雲被爆蜜戀視帝陳山聰，戀情轟動全城，何超雲曾帶山聰與賭王聚會「見家長」，可惜這段戀情只維持了短短兩年，陳山聰與何超雲於2013年分手。後來何超雲感情事轉趨低調，直至2022年她被爆戀上Douglas訂婚，才令超雲感情事再次備受關注。

何超雲追蹤疑為Douglas的IG帳戶。（IG圖片）

何超雲給倫敦的風景照讚好。（IG圖片）

陳山聰與何超雲見賭王何鴻燊。（微博圖片）

