台美女網紅首爾拒男子搭訕被暴打　全身瘀傷嚴重警察竟說情況常見

台灣網紅劉力穎在YouTube擁有近50萬訂閱數，日前她在韓國首爾因為拒絕陌生男子搭訕，竟遭到對方當街施暴，令她全身多處瘀青和受傷。劉力穎在社交網發文講述當日事發經過，她表示正在跟兩名朋友討論去另一個地方繼續玩樂時，遇到2名男子上前搭訕，甚至對她和她的朋友動手非禮。她說：「其中一位男生就一直摸我朋友，搭肩啊摸她頭啊勾著她，我看出我朋友不舒服了，所以我說了請不要這樣碰我朋友，你們什麼關係都不是。」可是對方卻沒有停止有關行為。

劉力穎被打到渾身是傷。（threads圖片）

而另一名男子也試圖對劉力穎勾肩搭背，結果劉力穎多次拒絕後對方惱羞成怒。其中一名男子向劉力穎舉起中指，她就罵了一句韓國髒話，對方聞言當場狠摑了她一巴掌。其後雙方衝突加劇，原本要幫忙報警的路人得知劉力穎是外地人後竟立刻倒戈。結果劉力穎在扭打的過程中自己報警了。未幾警察到場，警察要求劉力穎提出被對方傷害的證據。警察聽了男生的說詞後，叫劉力穎給護照號碼，就叫男生先離開，又跟劉力穎說這種事很常見叫她別哭了回家休息。劉力穎表示她隔天起來後才發現全身上下都是瘀血，連大拇指都是骨折的狀況，整整躺了兩天都沒有力氣，打算翌日去醫院拿驗傷單，再回到警察局報案一次。

劉力穎講述被打經過。(threads截圖)

劉力穎講述被打經過。(threads截圖)

劉力穎講述被打經過。(threads截圖)

劉力穎講述被打經過。(threads截圖)

劉力穎展示被打傷勢。(threads圖片)

劉力穎展示被打傷勢。(threads圖片)

劉力穎展示被打傷勢。(threads圖片)

劉力穎展示被打傷勢。(threads圖片)

劉力穎展示被打傷勢。(threads圖片)

劉力穎展示被打傷勢。(threads圖片)