羅金榮獲黃子華現身力撐　曾遇鏹水狂徒恐嚇收陀地：每日2百蚊

《中年好聲音》羅金榮今日（16/9）於尖沙咀舉行「羅金榮•第1次自己話是演唱會2025」記者招待會，獲好友黃子華現身支持。台上黃子華分享與羅金滿相識過程，當中提及過他08年時在旺角街頭唱歌搵錢辛酸，除遇上恐嚇收陀地外，並遇上鏹水狂徒導致多人受傷，事件令他一世難忘。

羅金榮今日於尖沙咀舉行「羅金榮•第1次自己話是演唱會2025」記者招待會，獲好友黃子華現身支持。(陳順禎攝)

羅金榮接受《香港01》訪問時表示：「其實佢抌鏹水嗰個位置，正正就係我擺檔唱歌嘅位置，嗰個位我已經唱咗半年，記得當日抌強水時間係6點幾，而我平時會係7點15分開工，就係咁我就避過咗。其實我曾有懷疑過呢件事係針對我而嚟，因為嗰陣時我成日都俾人投訴話我擾民，同埋嗰陣有個阿叔恐嚇我，要我每日補貼2百蚊畀佢，佢話我令佢搵少咗錢，因為佢啲人當時都係擺街唱歌，咁我唯有畀佢囉。記得掟完第一次之後，跟住我走位繼續擺檔唱歌，心諗死就死啦。」

羅金榮爆08年街頭唱歌辛酸史。(陳順禎攝)

羅金榮指出大半年後再沒有在原扯再擺檔唱歌：「因為成條街好多人都喺度唱，加上啲人嘅音響器材好勁，而我只有一個喇叭仔，根本唔夠佢哋大聲，變咗唱唱吓都係唔唱。（當時警方有否問話？）都有問我見唔見到有可疑人出現過，但我就話因為太多人行，諗唔起邊啲人係可疑。（每日賺到幾多錢？）講真最好收入係千幾蚊。（唱幾多個鐘？）唱兩個鐘咁上下，記得早期係日日唱，後期就喺5、6日嘅時候唱。扣埋陀地2百蚊都算Ok，當時我係靠街頭唱歌維持生活。」

台上黃子華分享與羅金滿相識經過，。(陳順禎攝)

被問到單靠唱歌維持生活會否感到困難 ？羅金榮表示：「唉⋯呢個就係我頭先所講嘅辛酸之一，呢話只靠唱歌維生就梗係唔得，嗰陣時都有做其他散工，但嗰陣時喺唱片業我已經冇做，因為唱片嗰陣時都唔係咁好景，加上我係屬於90年代嘅至2千頭，之後已經有好多新人，變咗我哋呢啲叫做過咗時。」