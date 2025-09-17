金式森林劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《金式森林》由TVB與內地影視合作推出。有麥世龍、鄭成武作為編劇，徐正康、林志華為執導，由郭晉安、陳曉華、羅子溢、龔慈恩領銜主演的一套以家族爭鬥為題材的電視劇。劇集演員陣容強大，還有一眾小生花旦羅天宇、何廣沛、何依婷、江嘉敏、莊子璇等出演，當中不乏老戲骨羅蘭！視帝郭晉安與陳曉華更演繹相距30年的忘年戀，期待這條感情線如何將掀起家族滿城風雨！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《金式森林》電視劇情大綱

珠寶界大王方仰天（郭晉安 飾）掌管市值百億的方氏商業王國，與三個兒子方學禮（何廣沛 飾）、方學勤（陳浚霆 飾）、方學賢（羅天宇 飾）父子情深，在別人眼中被視為積善之家。然而，仰天不幸地發生了車禍，康復痊癒後竟然牽着比他少30歲的女人林澄（陳曉華 飾）回家，並宣布了三項重大決定。他不僅決定娶這位年輕女子為妻，還會將家族資產設立信託，個人名下的遺產全數清零，以及把信託交給一家聯合家族辦公室管理，而信託執行人正正是方家對手（羅子溢 飾）。一聲令下，方氏家族掀起翻天覆地的巨變，即時風起雲湧，仰天三位兒子唆使祖母（羅蘭 飾）向法庭提出訴訟，推翻信託，方家最高權威的長輩隨即捲入家族爭產的漩渦。仰天視家族榮耀重要於性命，即使要跟母親打官司、和兒子反目成仇，也堅決不肯妥協，並且誓要查出潛伏於方家、暗中策劃車禍的幕後黑手。

《金式森林》播出時間｜最新追劇日曆

《金式森林》電視劇幾時播? 《金式森林》一共有25集，由騰訊視頻播放，每日18點更新，首更3集，SVIP搶先看1集，周四到周日更新2集。

《金式森林》演員

郭晉安 飾 方仰天

方氏家族商業王國的掌舵人，車禍後決定迎娶年輕30年的妻子，還把信託交給家族對手

陳曉華 飾 林澄

比方仰天小30歲的新婚妻子，成為兒子後母和集團主席夫人，與高深有交情

羅子溢 飾 高深

家族辦公室管理人，方家一直以來的對手，同時又是方氏家族資產信託執行人，奸險狡猾

龔慈恩 飾 蔣煥秋

方氏家族長房的大嫂，家族重要成員

何廣沛 飾 方學禮

方仰天長子，為人勢利奸詐