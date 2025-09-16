《中年好聲音》與「聲夢小花」馬場獻唱掀高潮　仲有國際組合現身

香港賽馬會將於 10 月 1 日在沙田馬場舉辦「國慶賽馬日」，當日市民可免費入場公眾席！開幕禮邀得中國歌舞劇院著名男高音歌唱家張英席傾力獻唱，以及著名世界街舞大賽得獎者之一的成都舞團 HOMIES，以嶄新手法演繹傳統藝術變臉與街舞的完美結合，為全日掀開序幕，勢必令全場目不暇給！賽事期間，《中年好聲音》唱將及《聲夢傳奇》小花亦將同台為現場觀眾帶來精彩的演出。

聲夢鍾柔美Yumi/詹天文 x 中年好聲音羅啟豪/劉威煌同台獻唱。(公關提供)

《中年好聲音》羅啟豪、劉威煌聯手「聲夢小花」鍾柔美、詹天文馬場獻唱除了欣賞開幕儀式與精彩賽事外，大會更為馬迷送上動聽音樂表演！《中年好聲音》人氣靚聲王羅啟豪及劉威煌將攜手《聲夢傳奇》新世代唱將鍾柔美及詹天文組成強勢陣容，在「國慶賽馬日」勁歌熱舞，令全場氣氛更熱烈！

再次登上馬場舞台的鍾柔美興奮表示：「上次在沙田馬匹亮相圈演出時氣氛十分熱烈！今次將第一次在公眾席『 好賞食』舞台表演，相信一定可以與大家更近距離互動！」即將開演唱會的劉威煌同樣心情雀躍，「今次很難得有機會與大家同台合唱，很期待可以擦出新火花！」

兩代唱將將於全日賽事期間，在公眾席「好賞食」地面投注大堂舞台，為觀眾帶來多首膾炙人口的經典金曲，絕對是今個國慶日不容錯過的矚目焦點之一。詳細表演時間可參閱活動主題網頁。

國際流行音樂組合 Now United 現身馬場欣賞賽事

於社交平台座擁數千萬粉絲、由全球各地的年輕舞台表演者組成的國際流行音樂組合 Now United將於「國慶賽馬日」驚喜現身，觀賞開幕表演及賽事，當中包括 Now United 中國香港區新成員曾家瑩（Ariel）。

著名男高音張英席再登馬場獻唱 新銳舞團 HOMIES 震撼全場

「國慶賽馬日」的開幕儀式將於當日早上 11 時 45 分在沙田馬場馬匹亮相圈隆重舉行。率先登場是由國家電視台新春節目街舞總編導、著名藝人御用編舞師 JF 一手創辦的成都舞團HOMIES，早前憑藉將變臉與街舞完美結合的創新演出驚艷全場，勇奪多個國際獎項。今次他們將首度在沙田馬場呈獻全新編舞的作品，為國慶注入青春活力，勢必技驚四座！屆時，大會特別邀得中國著名男高音歌唱家張英席再次亮相，獻唱經典名曲及領唱國歌，為全日賽事掀開序幕。