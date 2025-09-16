港姐季軍袁文靜火速有工開　通頂拍攝18小時：我已是TVB特種兵了

應屆港姐競選上月底圓滿落幕，其中24歲的袁文靜（Crystal）憑著無厘頭的Rap和淡定表現，贏得評判歡心和不少觀眾緣，最終勇奪季軍。雖然一般而言，新晉港姐當選後會先主力履行親善職責，但袁文靜已極速「跑出」，率先獲得工作機會，為TVB拍攝中秋節宣傳片，更要挑戰連續開工18小時，讓她不禁笑言自己在港姐後已成為「TVB特種兵」！

袁文靜習慣在社交平台寫周記分享生活，她談到當選後首個拍攝工作的經歷，興奮地表示獲得了拍攝中秋宣傳片的機會，並首次挑戰古裝造型。然而，這個「第一次」卻一點也不輕鬆，她透露：「我嘗試穿了四個年代的衣服並用粵語拍攝，演員加上員工全班人馬一共20人左右，我從13:30開始化妝 拍攝到了第二天早上7:30！」面對如此漫長的工時，袁文靜非但沒有抱怨，反而對所有影視工作者感到「無比敬畏」，又解釋為何一分鐘的宣傳片要拍18小時，指拍攝時長取決於劇本本身、同一個動作從不同角度拍攝 (遠中近景)，以及演員的表現變化。她有感而發地寫道：「由此我對影視工作者感到無比敬畏…可能我之前的人生並不知道辛苦是什麼意思，不過沒事，港姐之後我已經是TVB特種兵了！」

談到獲得在TVB拍攝中秋宣傳片的機會，並首次挑戰古裝造型，為了1分鐘的影片，通宵拍足18個鐘，她說：「可能我之前的人生並不知道辛苦是什麼意思，不過沒事，港姐之後我已經是TVB特種兵了！」。

除了分享拍攝辛酸，袁文靜亦喜歡在片場跟不同人聊天，傾聽他們的故事和夢想，從而學習。她透露在片場與一位24歲的導演助理聊天時，對方問她為何有勇氣參選港姐。她坦言當時只是不想再過朝九晚五的安逸生活，覺得選不上再回頭重投「朝九晚五」都不遲，認為年輕人到哪裡都能找工作。不過導演助理卻說，現時工作難找，所以即使夢想是拍電影、做知名導演，她還是覺得自己資歷平平還是安於現狀更好。袁文靜從中領悟出自己的人生態度，坦言過往都經歷過「感到理想和現實有巨大鴻溝」的階段，最終思考後悟出三點：「理解時間的意義」、「對自己極度坦誠，直面內心的慾望」及「主動出擊至關重要」，只要做到這三點，就能提升行動力，實現階段性目標！